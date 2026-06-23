Arajet sí logró eliminar el cobro de US$10 por tarjeta de turista a los dominicanos

La aerolínea dominicana Arajet informó que sí consiguió eliminar de sus sistemas de reserva de boletos aéreos el cobro automático de los 10 dólares por concepto de tarjeta de turista a los quisqueyanos residentes en la diáspora, una tasa que solo deben pagar los extranjeros no residentes que ingresan al país sin visa.

El director de Comunicaciones y Asuntos Externos de Arajet (CCO, por sus siglas en inglés), Manuel Luna, aseguró que la línea aérea criolla es la única que suprimió el cobro automático desde febrero del 2023, cumpliendo con la resolución 217-2022 de la Junta de Aviación Civil (JAC), que ordenó a las demás aerolíneas que participan en el mercado aéreo dominicano a hacer lo mismo, sin éxito.

"Cuando un dominicano llena su compra en Arajet y pone su documentación dominicana, automáticamente le elimina el cobro de los 10 dólares", aseguró Luna a este medio tras la publicación de un reportaje que explica cómo las aerolíneas siguen reteniendo la tasa por tarjeta de turista, aludiendo a limitaciones tecnológicas en sus sistemas de cobro.

Esto ocasiona que cada pasajero tenga que solicitar constantemente el reembolso de los 10 dólares a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), un proceso que no todo pasajero dominicano tiene el tiempo de poder agotar cada vez que viaja.

Tomó tres meses

Luna explicó que la empresa tardó alrededor de 90 días para poder hacer los ajustes correspondientes en su página web para evitar hacer el cobro.

"No fue sencillo, pero nos comprometimos en encontrar una solución a este tema, y desde (el departamento de) tecnología se hicieron todos los esfuerzos de lugar para lograrlo", agregó.

Mayor peso

Para la compañía, se trataba de un paso importante para facilitar la experiencia de los pasajeros dominicanos, que representan el 25 % del total de personas que movilizan sus operaciones aéreas, muy distinto a otras líneas aéreas internacionales, cuyo público predominante se encuentra en mercados más grandes que el dominicano.

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