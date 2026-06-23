Reconocen a David Collado por impulso al turismo de cruceros en República Dominicana

Momento en que el ministro de Turismo, David Collado, recibe el reconocimiento de parte la Florida-Caribbean Cruise Association (FCCA)

La Florida-Caribbean Cruise Association (FCCA) reconoció al ministro de Turismo de República Dominicana, David Collado, por su liderazgo y los aportes realizados al fortalecimiento de la industria de cruceros en el país.

El reconocimiento fue entregado durante la celebración del Platinum Associate Membership Advisory Council (PAMAC) 2026, realizada en Puerto Plata, con la participación de ejecutivos de las principales líneas de cruceros internacionales, autoridades del sector turístico y representantes portuarios.

La FCCA destacó el crecimiento sostenido de las llegadas de cruceristas a República Dominicana, la diversificación de los destinos portuarios y las mejoras en la experiencia de los visitantes, así como el impacto económico que genera esta actividad en las comunidades receptoras.

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Crecimiento de cruceros

La organización resaltó que el país se ha consolidado como uno de los destinos de mayor dinamismo del Caribe en materia de cruceros, favorecido por su ubicación estratégica, conectividad, estabilidad, diversidad de atractivos turísticos e infraestructura portuaria en expansión.

Tras recibir el reconocimiento, Collado agradeció la distinción y aseguró que el Gobierno dominicano continuará fortaleciendo la colaboración con las líneas de cruceros, operadores portuarios, empresas privadas y comunidades vinculadas al sector.

Participación empresarial

"Este reconocimiento nos compromete aún más a seguir trabajando con visión, planificación y unidad para fortalecer nuestra posición como uno de los destinos líderes de cruceros en el Caribe", expresó el ministro.

El encuentro Pamac 2026 contó con la presencia de altos ejecutivos y representantes de compañías como Royal Caribbean Group, Carnival Corporation & plc, Norwegian Cruise Line Holdings, MSC Cruises, Disney Cruise Line, Princess Cruises y Margaritaville at Sea.

El Ministerio de Turismo indicó que la realización del evento en Puerto Plata reafirma la confianza de la industria internacional de cruceros en República Dominicana y fortalece el posicionamiento del país como un socio estratégico para las principales compañías del sector.

La institución señaló que continuará impulsando acciones para desarrollar un turismo de cruceros más competitivo y sostenible, con mayor impacto económico en las comunidades dominicanas.