El Gobierno aumenta las tasas aeroportuarias: conoce cuánto aumentan y a quiénes aplica

Pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Las Américas Dr. José Francisco Peña Gómez (AILA). ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

El presidente Luis Abinader emitió este jueves el decreto 367-26, mediante el cual acoge la Resolución 6982, del 1 de mayo de 2026 de la Comisión Aeroportuaria, que dispone el ajuste de las tasas especializadas por pasajero que cobran los aeropuertos concesionados del país.

De acuerdo con el artículo 2 del decreto, se establece un ajuste de 0.56 dólares estadounidenses por concepto en la tasa aeroportuaria especializada por uso de infraestructura, fijándola en 21.33 dólares por cada pasajero transportado en entrada y salida de la República Dominicana.

El cobro recae sobre las líneas aéreas comerciales regulares y chárter, en su condición de agentes de retención.

Ajuste en tasa por manejo de equipaje

Asimismo, se dispone un ajuste adicional de 0.04 dólares a favor del Departamento Aeroportuario, que deberá ser pagado por la concesionaria Aerodom, quedando la tasa gubernamental fijada en 1.70 dólares por pasajero transportado en entrada y salida.

El artículo 3 del decreto dispone un ajuste de 0.09 dólares a la tasa aeroportuaria especializada de cargo por manejo de equipaje que perciben los aeropuertos concesionados por cada pasajero, que pasa a 3.59 dólares por pasajero transportado.

Ajuste previsto en el contrato

Este incremento estaba previsto en el acuerdo de concesión vigente.

En ese sentido, la Comisión Aeroportuaria aprobó, mediante la Resolución núm. 6982, el ajuste correspondiente al año 2026, conforme a lo establecido en el párrafo cuarto de la Sección 6.2.3 del contrato de concesión firmado el 18 de noviembre de 2023 entre el Estado dominicano, la Comisión Aeroportuaria y la empresa Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI, S.A. (Aerodom).

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