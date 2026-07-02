×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Turistas
Turistas

Llegada de turistas crece un 6 % en junio y sumaron 4.9 millones en el primer semestre

Estados Unidos lideró la emisión de vacacionistas al país el mes pasado, con el 53 %

    Expandir imagen
    Llegada de turistas crece un 6 % en junio y sumaron 4.9 millones en el primer semestre
    David Collado, ministro de Turismo. (NEAL CRUZ/DIARIO LIBRE)

    La República Dominicana recibió durante el pasado junio 816,517 turistas vía aérea, registrando un crecimiento de un 6 % con relación a igual mes del año pasado, lo que equivale a 45,999 vacacionistas adicionales.  

    Así lo informó este jueves el ministro de Turismo, David Collado, quien señaló que en el primer semestre arribaron al país 4,963,542 turistas, una cantidad que implica 449,449 visitantes no residentes más que en igual período de 2025.

    • Collado indicó que los turistas que recibieron los destinos dominicanos en junio fueron movilizados a través de 5,986 vuelos, mientras que la cantidad de operaciones áreas registradas entre enero y junio de 2026 alcanzaron las 37,895, para un incremento de un 7.7 %.

    Los principales países emisores de turistas hacia la República Dominicana en junio fueron Estados Unidos, con 53 %; Colombia, con un 8 %; Canadá, con 7 %; Puerto Rico y Argentina, con un 5 %; Reino Unido y Chile, un 3 %, y México, con un 2 %.

    Cruceristas

    De acuerdo con los datos de Turismo, al país también arribaron 158,495 cruceristas el mes pasado, un aumento de un 6.3 % en comparación con junio de 2025.

    Sin embargo, ese sector mostró una moderación en su crecimiento en el primer semestre de 2026, expandiéndose solo un 1.4 % con relación a igual lapso del año pasado. En total, el país recibió 1,653,129 cruceristas entre enero y junio.

    TEMAS -

      Periodista especializado en economía y finanzas. Desde 2012, ejerce la profesión en diversos medios de comunicación.