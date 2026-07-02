Llegada de turistas crece un 6 % en junio y sumaron 4.9 millones en el primer semestre

La República Dominicana recibió durante el pasado junio 816,517 turistas vía aérea, registrando un crecimiento de un 6 % con relación a igual mes del año pasado, lo que equivale a 45,999 vacacionistas adicionales.

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Así lo informó este jueves el ministro de Turismo, David Collado, quien señaló que en el primer semestre arribaron al país 4,963,542 turistas, una cantidad que implica 449,449 visitantes no residentes más que en igual período de 2025.

Collado indicó que los turistas que recibieron los destinos dominicanos en junio fueron movilizados a través de 5,986 vuelos, mientras que la cantidad de operaciones áreas registradas entre enero y junio de 2026 alcanzaron las 37,895, para un incremento de un 7.7 %.

Los principales países emisores de turistas hacia la República Dominicana en junio fueron Estados Unidos, con 53 %; Colombia, con un 8 %; Canadá, con 7 %; Puerto Rico y Argentina, con un 5 %; Reino Unido y Chile, un 3 %, y México, con un 2 %.

Cruceristas

De acuerdo con los datos de Turismo, al país también arribaron 158,495 cruceristas el mes pasado, un aumento de un 6.3 % en comparación con junio de 2025.

Sin embargo, ese sector mostró una moderación en su crecimiento en el primer semestre de 2026, expandiéndose solo un 1.4 % con relación a igual lapso del año pasado. En total, el país recibió 1,653,129 cruceristas entre enero y junio.