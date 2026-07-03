El país recibió 6.6 millones de visitantes en el primer semestre

Frank Rainieri, fundador del Grupo Puntacana, se dirige al público durante la presentación de las estadísticas. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

Los destinos turísticos de la República Dominicana recibieron 6,616,671 visitantes durante el primer semestre de este año, 471,663 más que los que llegaron en igual período de 2025, lo que representa un aumento de un 7.7 %.

De esa cantidad, 4.9 millones llegaron vía aérea, para un crecimiento de un 10 %, y 1.6 millones en cruceros, este último registrando una expansión más moderada de solo un 1.4 %, con relación a ese mismo lapso del año pasado, según los resultados del sector, presentados ayer por el ministro de Turismo, David Collado.

Las naciones del norte y el sur de América fueron las principales propulsoras del crecimiento de visitantes no residentes hacia el país en la primera mitad del año, que registraron un alza absoluta de 449,449.

De los turistas adicionales que llegaron entre enero y junio de 2026, el 31 % provino de Estados Unidos (139,550), el 20 % de Canadá (89,016), el 11 % de Colombia (50,431) y Argentina aportó el 7 % (33,516).

Otros países como México (7 %), Perú (4 %) y Francia, España y Brasil, con un 3 %, contribuyeron al crecimiento de la llegada de turistas que registraron los destinos nacionales en los primeros seis meses del año.

Casi 38,000 vuelos

Las operaciones aéreas continúan como el principal enlace de la industria turística dominicana con el mundo. Durante el primer semestre los aeropuertos recibieron 37,895 vuelos, una cifra que representa una expansión de un 7.7 % al compararse con las registradas en igual período del 2025.

Collado destacó que el aumento en la cantidad de vuelos durante el primer semestre ocurrió a pesar de la salida de operación de la aerolínea estadounidense Spirit, que se declaró en bancarrota el pasado mayo y que aportaba 324,000 asientos hacia el país.

En tanto, Jacqueline Mora, viceministra Técnica de Turismo, explicó que el dinamismo de las aerolíneas locales influyó en el aumento de la cantidad de vuelos.

"Esto evidencia que la estrategia seguida en los últimos años de apoyar a ese sector es correcta. Gran parte del éxito (para mitigar) el impacto internacional que ha tenido el precio de los combustibles, en nuestro caso, es por la existencia de las líneas aéreas (nacionales)", declaró Mora.

Ocupación hotelera

Los datos presentados por Turismo indican que durante el pasado junio la tasa de ocupación hotelera se ubicó en un 71 %.

Valora alianza con el Grupo Puntacana

El ministro de Turismo aprovechó el escenario para destacar la recuperación del turismo francés, la cual indicó fue producto de una alianza público-privada con el aeropuerto de Punta Cana. "Don Frank (Rainieri) bajó todos los costos del aeropuerto y la República Dominicana hizo un acuerdo de trabajo con Air France y ahí están los resultados", declaró. De los 449,449 turistas adicionales que llegaron a los destinos dominicanos entre enero y junio de este año, los provenientes del país galo sumaron 12,499.