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Desafío Colonial Santo Domingo
Desafío Colonial Santo Domingo

Lanzan "Desafío Colonial", una plataforma interactiva para redescubrir la Ciudad Colonial

La plataforma digital interactiva propone un recorrido por 18 puntos emblemáticos de la Ciudad Colonial

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    Lanzan "Desafío Colonial", una plataforma interactiva para redescubrir la Ciudad Colonial
    Un grupo de turistas camina por el parque Colón, en la Ciudad Colonial de Santo Domingo. (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)

    El Ministerio de Turismo (MITUR) y el Clúster Turístico de Santo Domingo presentaron este sábado el "Desafío Colonial", una plataforma digital interactiva que busca transformar la experiencia de recorrer la Ciudad Colonial mediante un formato educativo basado en retos, acertijos y descubrimientos históricos.

    La iniciativa fue lanzada en el marco de TURIZONEANDO Verano 2026 y tiene como objetivo incentivar tanto a residentes como a visitantes a conocer el patrimonio histórico de la capital de una manera dinámica, utilizando herramientas tecnológicas y elementos de gamificación.

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    Detalles del recorrido

    La plataforma propone un recorrido secuencial por 18 puntos emblemáticos de la Ciudad Colonial. Los participantes deberán iniciar desde la primera etapa y avanzar de forma progresiva, resolviendo desafíos y descubriendo datos históricos hasta completar el circuito.

    • De acuerdo con los organizadores, quienes finalicen el recorrido podrán acceder a diversas sorpresas e incentivos orientados a promover la oferta cultural, gastronómica y recreativa de la zona, al tiempo que se fortalece el apoyo a los comercios locales.

    Con esta propuesta, el Ministerio de Turismo y el Clúster Turístico de Santo Domingo apuestan por la innovación como herramienta para acercar el patrimonio cultural a nuevos públicos y enriquecer la experiencia de quienes visitan la primera ciudad fundada por los europeos en América.

    Acceso y duración

    El "Desafío Colonial" estará disponible hasta el 30 de agosto de 2026. Los interesados podrán participar ingresando desde sus dispositivos móviles al portal oficial www.desafiocolonial.mitur.gob.do.

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