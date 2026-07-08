Así cambió la procedencia de los turistas que visitaron el país en los últimos años

A medida que la República Dominicana amplía su oferta hotelera y la conectividad aérea se expande con nuevas rutas, la procedencia de los millones de visitantes que vienen a conocer sus atractivos turísticos y culturales ha variado a lo largo del tiempo.

El 85.91 % de los 3,570,819 extranjeros no residentes que llegaron al país vía aérea en los primeros cinco meses de este año provinieron de solo diez países, con Estados Unidos y Canadá como los destinos de residencia que encabezan la lista, seguidos de Argentina, Colombia, México, Chile, Perú o Puerto Rico.

Este perfil es distinto al que dinamizaba la industria local en el 2019, cuando los franceses, rusos, alemanes, ingleses o españoles representaban a una amplia mayoría de los que viajaban desde el Viejo Continente, una tendencia que cambió tras la pandemia del covid-19 y la crisis económica internacional que le siguió años después.

Más latinoamericanos

Siete años atrás, Argentina figuraba como el sexto país de residencia de la mayoría de quienes llegaron a la República Dominicana para vacacionar o hacer negocios en ese momento, con 86,364 pasajeros aéreos hasta mayo del 2019.

Hoy día, el país recibe tres veces más argentinos que antes, siendo el tercer país de residencia de los turistas que pernoctaron en el país hasta mayo de este año, con 240,231 pasajeros, según los datos del Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

La promoción internacional hacia Sudamérica tras la pandemia del covid-19 y la apertura de más rutas aéreas directas desde líneas aéreas como Arajet contribuyeron a que Argentina ocupe el lugar que Francia tenía hace siete años atrás.

Esta última pasó al quinto puesto entre los principales países de residencia de los pasajeros que llegaron por vía aérea entre enero y mayo de este año, con 87,656 viajeros, un 22.71 % menos que los 113,410 registrados en el mismo período de 2019.

Lo mismo pasó con Colombia, cuyas llegadas se cuadruplicaron en los últimos siete años, pasando de ser el onceavo país de mayor flujo turístico, con 39,347 pasajeros entre enero y mayo del 2019, al cuarto, con 164,357 pasajeros, para un incremento de 317.71 %.

En el año prepandemia, Rusia era el país que más enviaba turistas a la República Dominicana, con 90,604 pasajeros en los primeros cinco meses del 2019. Sin embargo, tras la guerra con Ucrania, este mercado se desplomó: Quisqueya dio la bienvenida a tan solo 1,354 pasajeros rusos entre enero y mayo de este año.

Entre los turistas latinoamericanos que frecuentan más el país se encuentran los que viajan desde México, que alcanzó las 80,426 llegadas aéreas hasta mayo de este año –lo que lo posicionó como el séptimo destino de residencia de los turistas–, seguido Puerto Rico (70,200), Chile (69,030) y Perú (66,598), desplazando a naciones como Inglaterra, España, Brasil o Chile que ocuparon estos lugares en el 2019, según los datos.

Mayor gasto de los turistas La diversificación de los mercados emisores de turistas ha beneficiado a la industria turística dominicana, lo cual se puede ver reflejado en el crecimiento del gasto de los turistas. En el primer trimestre de este año, el gasto diario alcanzó los 187.29 dólares, 10.62 más que los 176.67 dólares registrados en el 2025 y hasta 50.84 por encima de los 136.45 dólares diarios que gastaron los turistas en el mismo período del 2019.

Francia y Reino Unido, los destinos estrella de Europa

La República Dominicana ha sabido mantenerse en la elección de los franceses e ingleses, quienes vienen a pasar sus vacaciones, hacer negocios o a realizar otras actividades durante su estancia.

A pesar de que las restricciones aéreas y el cierre de alojamientos hoteleros llevó a que la presencia de turistas franceses se desplomara en un 45.80 % y la de los ingleses en un 52.86 % en los primeros cinco meses del 2020, esta tendencia mostró signos de recuperación a partir del 2022, manteniéndose entre los primeros diez países de residencia de los turistas que más visitaron el país.

Hasta mayo del 2026, la llegada de pasajeros aéreos ingleses fue de 81,970, para un crecimiento de 40.15 % respecto a los 58,489 viajeros que llegaron al país en enero-mayo del 2019, lo que lo mantiene como el sexto país desde donde provinieron los viajeros.

En el caso de Francia, aunque sigue sin superar la barrera de los 90,000 pasajeros como en años anteriores, se mantiene actualmente como el quinto país de residencia de los turistas que visitan el país y el principal de toda Europa.

EE. UU. y Canadá, una apuesta firme

Hasta ahora, hay dos destinos emisores de turistas que crecen cada año y han mantenido una importante incidencia en el mercado dominicano: Estados Unidos y Canadá.

Solo entre enero y mayo de este año, ingresaron al país 1,472,416 pasajeros desde el gigante norteamericano, manteniéndose como el principal país donde residen quienes visitan el país, para un crecimiento de 32.22 % respecto al mismo período del 2019, cuando llegaran 1,113,640 estadounidenses.

En el caso de Canadá, la llegada de pasajeros fue de 734,699 en enero-mayo del 2026, para un incremento de 38.02 % con relación a los 532,323 pasajeros que visitaron en igual período del 2019 conforme datos del Banco Central de la República Dominicana (BCRD) .

Llegada de turistas crece 6 % en junio La República Dominicana recibió durante el pasado junio 816,517 pasajeros vía aérea, registrando un crecimiento de un 6 % con relación a igual mes del año pasado, lo que equivale a 45,999 vacacionistas adicionales, para un total de 4,963,542 turistas que arribaron al país en el primer semestre del año, lo que equivale a 449,449 visitantes no residentes más que en igual período de 2025. Los principales países emisores de turistas hacia la República Dominicana en junio fueron Estados Unidos, con 53 %; Colombia, con un 8 %; Canadá, con 7 %; Puerto Rico y Argentina, con un 5 %; Reino Unido y Chile, un 3 %, y México, con un 2 %.

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