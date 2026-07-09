La llegada de turistas a RD desde Puerto Rico crece un 7.7 % en el primer semestre de 2026

El ministro de Turismo, David Collado, presentó los atractivos del país a más de 200 agentes de viajes puertorriqueños. ( FUENTE EXTERNA )

Puerto Rico se consolida como uno de los principales mercados emisores de turistas hacia la República Dominicana, con un crecimiento de un 7.7 % en la llegada de visitantes hasta junio de este año, informó este miércoles el ministro de Turismo, David Collado.

La isla se posicionó entre los principales ocho destinos de residencia, solo en junio, mes en el cual recibió 664,788 extranjeros no residentes y en el que el 5 % de los pasajeros que llegaron vía aérea provenía de allí.

El funcionario indicó que 269,000 puertorriqueños eligieron la República Dominicana para vacacionar en 2025 y proyectó que la cifra superará los 290,000 visitantes al cierre de este año.

"Cada día la República Dominicana recibe más turistas puertorriqueños, quienes se sienten como en casa cuando nos visitan", afirmó Collado durante una presentación ante más de 200 agentes de viajes y representantes de medios de comunicación en la ciudad de San Juan.

Mayor conectividad

El ministro atribuyó ese crecimiento, entre otros factores, al fortalecimiento de la conectividad aérea entre ambas islas.

"La entrada de Arajet hizo que entre ambos países mejorara la conectividad y la competitividad en precios", señaló al explicar algunas de las razones de esta mayor afluencia de turistas.

Collado sostuvo que los esfuerzos para promover el destino dominicano en Puerto Rico han contribuido a ese desempeño y calificó a ambos países como "pueblos hermanos".

Como parte de su agenda en la capital puertorriqueña, el ministro encabezó una reunión con el comité de mercadeo público-privado de la República Dominicana, en la que se definieron estrategias para continuar impulsando la llegada de turistas desde ese mercado.