Mesa de trabajo en Bayahíbe coordina acciones para mejorar el turismo

El Ministerio de Turismo, representantes de la comunidad, del sector hotelero y comerciantes de Bayahíbe dejaron conformada este viernes una mesa de trabajo permanente con el propósito de coordinar acciones para fortalecer ese destino turístico.

La iniciativa busca establecer un espacio de diálogo, planificación y seguimiento entre los sectores público, privado y comunitario para avanzar en temas como el reordenamiento del destino, la gestión turística, el fortalecimiento de la imagen de Bayahíbe y la sostenibilidad de sus recursos naturales, culturales y económicos.

De acuerdo con una nota de prensa, los participantes coincidieron en la necesidad de trabajar de manera coordinada para garantizar que el crecimiento turístico de Bayahíbe se desarrolle de forma organizada, inclusiva y sostenible, tomando en cuenta tanto las oportunidades de inversión como la calidad de vida de los residentes.

Compromiso institucional

Representantes del Ministerio de Turismo señalaron que Bayahíbe es uno de los destinos de mayor valor estratégico para la República Dominicana debido a su oferta turística, su cercanía a importantes atractivos naturales y su consolidada vocación de servicio.

Asimismo, reafirmaron el compromiso de la institución de respaldar las iniciativas orientadas a fortalecer la gestión del destino y mejorar su posicionamiento nacional e internacional.

Por su parte, representantes del sector de hospedaje y comerciantes valoraron positivamente la creación de la mesa permanente, al considerar que permitirá canalizar propuestas, identificar soluciones conjuntas y dar seguimiento a las acciones necesarias para mejorar la experiencia de los visitantes, ordenar la actividad comercial y preservar la identidad de la comunidad.

Agenda y objetivos

Durante el encuentro también se abordaron temas relacionados con el reordenamiento de las áreas de uso turístico, la mejora de la imagen urbana, la coordinación de estrategias de promoción, el fortalecimiento de la seguridad y la calidad de los servicios, así como la protección del entorno natural como eje de la sostenibilidad del destino.

La mesa de trabajo desarrollará una agenda común mediante reuniones periódicas y la participación de los distintos sectores involucrados, con el objetivo de ejecutar acciones acordes con las necesidades del territorio y consolidar a Bayahíbe como un destino turístico competitivo, organizado y sostenible.