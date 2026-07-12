Blu Terrenas inaugura su primera etapa y da inicio a la construcción de resort Hilton en Samaná

Autoridades, ejecutivos de Mirage Group y representantes de Hilton participaron en la inauguración de la primera etapa de Blu Terrenas y en el primer palazo de Almare Beach Resort Las Terrenas, Curio Collection by Hilton, proyecto cuya apertura está prevista para 2028. ( FUENTE EXTERNA )

Blu Terrenas inauguró oficialmente la primera etapa de su desarrollo urbanístico y realizó el primer palazo de Almare Beach Resort Las Terrenas, Curio Collection by Hilton, en un acto desarrollado el pasado viernes que marca un nuevo avance para el desarrollo turístico e inmobiliario de la provincia Samaná.

Desarrollado sobre una superficie de más de tres millones de metros cuadrados (m²), el proyecto contempla la construcción de 2,375 apartamentos y villas, hoteles internacionales, un centro comercial, restaurantes temáticos, un boulevard francés, una piazza italiana, un club de playa, un canal navegable de 1,700 metros, un parque ecológico, anfiteatro, centro de congresos, gimnasio, spa y diversos servicios para residentes y visitantes.

Durante la ceremonia, el CEO de Mirage Group, Enzo Odoguardi, destacó que Blu Terrenas fue concebido como una ciudad tropical sostenible orientada a impulsar el crecimiento económico, turístico y social de Las Terrenas, mediante un modelo que integra infraestructura de primer nivel, sostenibilidad y respeto por el entorno.

Impacto económico y social

Blu Terrenas también tendrá un impacto en la generación de empleos y el desarrollo de la comunidad.

El proyecto prevé la creación de más de 2,500 puestos de trabajo, además de una academia de formación turística, programas de capacitación para jóvenes y otras infraestructuras que contribuirán al desarrollo de la comunidad.

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Resort abriría sus puertas en 2028

Como parte del acto, se dio inicio a la construcción de Almare Beach Resort Las Terrenas, Curio Collection by Hilton, cuya apertura está prevista para el año 2028.

El resort contará con 226 alojamientos, club de playa, cuatro piscinas, spa, gimnasio, canchas de pádel y una propuesta gastronómica de alto nivel, consolidando la presencia de Hilton en uno de los destinos con mayor proyección del Caribe.

Durante la actividad también pronunciaron discursos el embajador de Italia en la República Dominicana, Sergio Maffettone; el senador de Samaná, Pedro Catrain; el alcalde de Las Terrenas, Eduardo Esteban; el viceministro de Turismo, Roberto Henríquez; y Louis Journel, director of development de Hilton Worldwide.

Los participantes resaltaron la importancia de esta alianza para fortalecer la inversión y ampliar la oferta turística de la República Dominicana.

Con la inauguración de la primera etapa del desarrollo y el inicio de la construcción del nuevo resort, Blu Terrenas afirmó que busca consolidarse como un destino que combine inversión, sostenibilidad, hospitalidad y bienestar, contribuyendo al posicionamiento de Las Terrenas como uno de los principales polos turísticos del Caribe.