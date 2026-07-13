Tres corporaciones trajeron al 84.07 % de cruceristas que visitan RD en este primer semestre

El turismo de cruceros en la República Dominicana se ha fortalecido a lo largo de los años, sostenido en la expansión de sus terminales portuarias y en la integración de más operaciones marítimas. Estas gestiones facilitaron la llegada de 1,653,129 excursionistas en el primer semestre de este año, para un crecimiento de 1.36 % respecto a los 1,630,915 que llegaron en el mismo período del 2025.

En la primera mitad del año, los ocho puertos turísticos del país registraron 482 operaciones marítimas gracias a una docena de líneas de cruceros que mantuvieron al destino dentro de sus itinerarios por el Caribe.

Sin embargo, solo tres grandes corporaciones movilizaron al 84.07 % del total de vacacionistas que la República Dominicana recibió desde alta mar: Carnival Corporation, Royal Caribbean International y Norwegian Cruise Line.

Carnival Corporation, empresa que administra el puerto turístico Amber Cove en la ciudad de Puerto Plata, continúa liderando la llegada de visitantes con 751,717 pasajeros a bordo –el 45.47 % del total–.

Aunque se trata de 60,467 cruceristas menos que desembarcaron en el país respecto a los 812,184 turistas que llegaron en el primer semestre del 2025 –una baja de 7.44 % que viene luego de que la compañía abriera el puerto Celebration Key en la isla de Gran Bahamas a mediados del año pasado–, las operaciones se mantuvieron invariables, con la llegada de 209 embarcaciones de esta línea naviera.

De todos modos, la diferencia es notable si se comparan las llegadas a Amber Cove con las demás terminales.

La redistribución de Carnival hizo que Amber Cove registrara 102,532 visitantes menos entre enero y junio de este año, para una baja de 15.97 %. Con esta brecha, Taíno Bay tomó la delantera por segundo año consecutivo, con 693,369 cruceristas a bordo en el primer semestre de este año.

Royal Caribbean, la que más crece

El impacto que tendría la disminución de pasajeros a bordo de Carnival fue compensada con la llegada de más barcos desde Royal Caribbean Group, que figura como la línea de cruceros de mayor crecimiento en el primer semestre de este año con 344,966, 87,631 pasajeros más que los 257,335 transportados en el 2025, para un incremento del 34.05 %.

Ante la redistribución de las rutas de cruceros en el Caribe con la apertura de este puerto en Bahamas, el ministro de Turismo, David Collado, explicó a la prensa en junio que sostuvo conversaciones con ejecutivos de esta compañía para incorporar nuevas operaciones hacia puertos dominicanos.

"Con eso salvamos el mes de junio, que va a quedar positivo, y también el mes de junio", aseguró el funcionario en ese momento.

Norwegian, en un tercer lugar

Desde su entrada en el mercado de cruceros dominicano a mediados del 2021 hasta la fecha, la llegada de cruceristas desde Norwegian Cruise Lines ha continuado in crescendo, con un historial de 1,249,933 pasajeros a bordo entre el primer semestre del 2022 y el primer semestre del 2026.

Entre enero y junio de este año, esta corporación ha traído a 293,102 cruceristas al país, para una expansión de 3.13 % respecto a los 284,207 vacacionistas en igual período del año pasado.

Hasta 22 empresas de cruceros internacionales han enviado en algún momento barcos a la República Dominicana en los últimos cuatro años.

No obstante, estas tres empresas son las que más facilitan a los visitantes llegar hasta los polos turísticos dominicanos, una muestra del peso de los Estados Unidos en la dinámica del turismo de cruceros, tanto por la cercanía geográfica como por la facilidad de integrar los puertos dominicanos a una oferta regional caribeña en continua expansión.