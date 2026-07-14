El Aeropuerto de Punta Cana reanuda parcialmente las operaciones de facturación en la terminal A

El Aeropuerto de Punta Cana (PUJ) informó que, a partir de este 15 de julio, reanudará parcialmente las operaciones de facturación en la terminal A, mientras continúan los trabajos de mejora en estas instalaciones.

En esta nueva etapa, las siguientes líneas aéreas podrán retomar sus procesos de check in:

Air Canada

Air Transat

Air Caraïbes

Allegiant

Avianca

Breeze Airways

Discover Airlines

Flair Airlines

Iberojet España

Iberojet Portugal

JetSMART

LIAT Air

LOT Polish Airlines

Neos

Rutaca

Sky Cana

Sky High Aviation Services

Sun Country Airlines

Sunrise Airways

TUI Airways

Turpial Airlines

WestJet

Wingo

World2Fly.

Facturación en la terminal B

Por su parte, las aerolíneas JetBlue, Frontier, LATAM Perú, Aeroméxico, Sky Airline Perú y GlobalX continuarán realizando sus operaciones de facturación desde la Terminal B, conforme al cronograma establecido para garantizar la continuidad operacional y la mejor experiencia para los pasajeros.

El Aeropuerto de Punta Cana recomienda a los viajeros verificar con su aerolínea la terminal correspondiente para realizar su proceso de facturación antes de dirigirse al aeropuerto.

Estas acciones forman parte del compromiso del Aeropuerto de Punta Cana con la mejora continua de sus instalaciones, priorizando la seguridad, la eficiencia operativa y un servicio de calidad para todos sus usuarios.