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El Aeropuerto de Punta Cana reanuda parcialmente las operaciones de facturación en la terminal A

Esto forma parte de su plan de mejoras continuas

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    El Aeropuerto de Punta Cana reanuda parcialmente las operaciones de facturación en la terminal A
    Aeropuerto de Punta Cana. (FUENTE EXTERNA)

    El Aeropuerto de Punta Cana (PUJ) informó que, a partir de este 15 de julio, reanudará parcialmente las operaciones de facturación en la terminal A, mientras continúan los trabajos de mejora en estas instalaciones.

    En esta nueva etapa, las siguientes líneas aéreas podrán retomar sus procesos de check in:

    • Air Canada
    • Air Transat
    • Air Caraïbes
    • Allegiant
    • Avianca
    • Breeze Airways
    • Discover Airlines
    • Flair Airlines
    • Iberojet España
    • Iberojet Portugal
    • JetSMART
    • LIAT Air
    • LOT Polish Airlines
    • Neos
    • Rutaca
    • Sky Cana
    • Sky High Aviation Services
    • Sun Country Airlines
    • Sunrise Airways
    • TUI Airways
    • Turpial Airlines
    • WestJet
    • Wingo
    • World2Fly.

    Facturación en la terminal B

    Por su parte, las aerolíneas JetBlue, Frontier, LATAM Perú, Aeroméxico, Sky Airline Perú y GlobalX continuarán realizando sus operaciones de facturación desde la Terminal B, conforme al cronograma establecido para garantizar la continuidad operacional y la mejor experiencia para los pasajeros.

    El Aeropuerto de Punta Cana recomienda a los viajeros verificar con su aerolínea la terminal correspondiente para realizar su proceso de facturación antes de dirigirse al aeropuerto.

    Estas acciones forman parte del compromiso del Aeropuerto de Punta Cana con la mejora continua de sus instalaciones, priorizando la seguridad, la eficiencia operativa y un servicio de calidad para todos sus usuarios.

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