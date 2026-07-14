Artesanos de Miches denuncian intentos de vendedores externos de ocupar espacios en Playa Esmeralda

Según Artemi, permitir la instalación indiscriminada de vendedores podría generar presión comercial sobre los turistas y reproducir situaciones de desorden registradas. ( FUENTE EXTERNA. )

La Asociación de Artesanos de Miches (Artemi) denunció que grupos procedentes de otras localidades estarían intentando ocupar espacios públicos en las playas del municipio para comercializar mercancías y servicios, presentándose como representantes del sector artesanal local.

La organización afirmó durante una rueda de prensa que las personas involucradas serían vendedores ambulantes provenientes de la provincia La Altagracia y que no pertenecen a las asociaciones de artesanos de Miches.

ARTEMI expresó su preocupación por el aumento de vendedores en Playa Esmeralda y advirtió que la ocupación desorganizada de los espacios públicos podría afectar la experiencia de los visitantes y la imagen de este destino turístico de la provincia El Seibo.

"Los únicos artesanos organizados de Miches somos los miembros de ARTEMI. Trabajamos de manera coordinada para ofrecer nuestros productos a los turistas en los espacios designados dentro de los hoteles de la zona, contribuyendo así a mantener el orden en las playas", declaró Milcíades Mercedes, conocido como Juan, directivo de la asociación.

Medidas y respaldo oficial

Mercedes sostuvo que las personas que han ofrecido declaraciones públicas para reclamar el derecho a vender artesanías en las playas no representan al sector artesanal organizado del municipio.

La asociación manifestó su respaldo a las medidas adoptadas por las autoridades para regular las actividades comerciales y garantizar el uso adecuado de los espacios públicos en las playas.

Según ARTEMI, permitir la instalación indiscriminada de vendedores podría generar presión comercial sobre los turistas y reproducir situaciones de desorden registradas en otros destinos turísticos del país.

"Los artesanos, emprendedores y trabajadores de Miches hemos esperado durante décadas la llegada del desarrollo turístico y hotelero a nuestro territorio. Hemos apostado por la formación, la organización comunitaria y el trabajo honesto para participar de manera digna en el crecimiento de nuestro destino", agregó Mercedes.

El dirigente explicó que los integrantes de ARTEMI comercializan sus productos en espacios previamente acordados dentro de los complejos hoteleros de la zona, mediante un esquema que busca facilitar la participación de los productores locales sin afectar el libre tránsito y el disfrute de las playas.

También indicó que la asociación cuenta con el respaldo de ProMiches, entidad que agrupa a empresas y proyectos turísticos establecidos en el municipio. De acuerdo con Mercedes, ambas organizaciones trabajan para garantizar que los artesanos locales tengan acceso a puntos de venta autorizados.

ARTEMI solicitó a las autoridades municipales y provinciales, así como a las instituciones vinculadas al turismo, mantener la vigilancia en Playa Esmeralda y establecer mecanismos que permitan diferenciar a los artesanos locales organizados de los vendedores procedentes de otras zonas.

Llamado a la comunidad

La entidad pidió además que los beneficios derivados del crecimiento hotelero y turístico sean aprovechados prioritariamente por residentes, emprendedores y trabajadores del municipio.

La asociación invitó a los artesanos y pequeños comerciantes de Miches a integrarse a la organización para fortalecer la representación del sector y mejorar su capacidad de negociación frente a los nuevos proyectos turísticos.

"Miches es primero de los micheros. Debe construirse con nuestra gente, respetando la ley, el orden y el derecho de las comunidades locales a participar del futuro que durante tanto tiempo hemos esperado", concluyó la directiva de ARTEMI.