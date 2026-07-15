La conectividad con Venezuela mejora, pero sigue limitada a pocas aerolíneas y frecuencias

El restablecimiento de los vuelos directos entre la República Dominicana y Venezuela dinamizó, en tan solo tres meses, la conectividad entre ambas naciones. Sin embargo, los daños que el doblete sísmico del 24 de junio provocó al principal aeropuerto en Caracas obligó a la operación aérea venezolana a reajustarse, cuando la recuperación de los niveles previos al cierre del espacio aéreo aún están lejos de completarse.

El 2026 había iniciado con una conectividad aérea casi inexistente, registrando 17 operaciones aéreas en enero y 82 en febrero, provenientes de vuelos privados y chárter. Al quedar reabierto el espacio aéreo en marzo, la inclusión de vuelos regulares cuadruplicaron las llegadas y salidas desde Venezuela, con 153 operaciones aéreas.

Se trata de un ritmo que ha seguido creciendo, hasta alcanzar las 665 operaciones aéreas entre marzo y junio, superando por mucho las 148 llegadas y salidas registradas en el mismo período del 2025, según los datos del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC).

En conjunto, esto se tradujo en la llegada de 9,237 pasajeros venezolanos a la República Dominicana en el primer semestre de este año, para un 24.22 % de crecimiento respecto a los 7,436 que llegaron al país entre enero y junio del 2025.

Aunque se trata de una cantidad relevante de visitantes para el país, sigue siendo un 62.32 % inferior a los 24,513 pasajeros registrados en el primer semestre del 2024, cuando la conectividad aérea directa operaba sin disrupciones, según el Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

Reajustes

Frente a la expectativa de que las aerolíneas dominicanas retomarán rutas directas a Venezuela, el doblete sísmico que devastó a la ciudad de la Guaira el pasado 24 de junio –y que ha costado la vida a más de 4,734 personas al cierre de esta entrega informativa– provocó severos daños al Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, la principal terminal que sirve a Caracas.

Esto llevó a las autoridades venezolanas a cerrar sus instalaciones para repararlas y a trasladar los vuelos comerciales a otros puntos, sobre todo al Aeropuerto Internacional Arturo Michelena, de Valencia, que se ha convertido en la terminal más importante del país tras los sismos.

En el caso de la República Dominicana, las rutas aéreas comerciales y de vuelos chárter se han redirigido a los aeropuertos de Valencia, Maracaibo, Anzoátegui y Miranda, según confirmó a Diario Libre el presidente de la Junta de Aviación Civil (JAC), Héctor Porcella.

Actualmente, solo las aerolíneas venezolanas Láser y Rutaca Airlines mantienen frecuencias semanales directas con la República Dominicana.

Láser cuenta con dos frecuencias semanales que conectan al Aeropuerto de las Américas, en Santo Domingo, con el Aeropuerto de Anzoátegui, en Barcelona.

Rutaca Airlines también cuenta con dos frecuencias semanales, pero los sismos le llevaron a trasladar al Aeropuerto de Valencia las operaciones que conectaban a la ciudad de Caracas con Punta Cana.

Operaciones humanitarias

84 Operaciones de carga Cantidad de vuelos de carga que salieron desde RD hacia Venezuela con donativos.

Aunque las aerolíneas comerciales locales siguen sin poder establecer frecuencias semanales con Venezuela, han contribuido con vuelos humanitarios hacia la nación sudamericana tan pronto ocurrieron los terremotos.

"Solo los operadores aéreos nacionales Arajet y Sky High han realizado un vuelo (humanitario) cada uno, entre otros vuelos realizados por Panorama Jet", explicó Porcella al ser consultado.

Desde el 24 de junio, fecha de la tragedia, se llegaron a realizar ocho operaciones aéreas de pasajeros por el Aeropuerto de Maiquetía, contando con la aprobación de la Autoridad Aeronáutica de Venezuela.

Además, las aerolíneas Cargojet Airlines e Uniworld Air Cargo realizaron 84 operaciones de carga solo con donativos hacia Venezuela.

Porcella indicó que las ayudas han seguido saliendo semanalmente. "Se están coordinando vuelos, y lo que se recolecta, se programa para enviarlo", puntualizó.

Retomando las rutas aéreas Aerolíneas como Arajet y Air Century cuentan con la aprobación de la JAC para la realización de vuelos regulares y chárter, respectivamente. Mientras Air Century ya está manejando algunos vuelos chárter hacia allá, Arajet tiene previsto realizar vuelos regulares a partir de septiembre de este año.

Fortalecer la conectividad aérea al ritmo al que se encontraba previo a que el gobierno venezolano cerrara el espacio aéreo a la República Dominicana –en respuesta a los cuestionamientos de gobiernos latinoamericanos a la legitimidad de los comicios venezolanos en el 2024– dependerá de qué tanto las operaciones aerocomerciales venezolanas pueden mantener la normalidad a pesar de la crisis generada por el terremoto, así como de la disposición de las aerolíneas dominicanas de abrir rutas en otras terminales aeroportuarias dentro de este destino.