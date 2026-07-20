La aerolínea Cathay Pacific conectará Hong Kong con Santo Domingo vía Madrid

Una aeronave de Cathay Pacific. ( FUENTE EXTERNA )

La aerolínea asiática Cathay Pacific anunció este lunes que conectará Hong Kong con Santo Domingo y Buenos Aires en colaboración con Iberia, su socio de la alianza Oneworld.

Con esta incorporación, Argentina y República Dominicana pasan a formar parte, por primera vez, de la red de destinos de Cathay Pacific.

La ampliación de su cobertura en América Latina también incluye nuevos vuelos de código compartido hacia Fortaleza y Recife, en Brasil, con conexiones a través de Madrid.

Como parte de esta expansión, Cathay Pacific aumentará a partir del 25 de octubre de 2026 la frecuencia de su ruta directa entre Hong Kong y Madrid con tres vuelos adicionales por semana, lo que permitirá ofrecer un servicio diario entre ambas ciudades.

Las nuevas frecuencias operarán los lunes, jueves y sábados, con un horario que dará la opción a los pasajeros de salir de Europa en vuelos nocturnos hacia Hong Kong.

Otras conexiones

Actualmente, la aerolínea ofrece conexiones con seis destinos en cuatro países de América Latina: Río de Janeiro y São Paulo (Brasil), Ciudad de México y Guadalajara (México), Lima (Perú) y Santiago (Chile), mediante vuelos de código compartido con conexiones en Europa, América del Norte y Oceanía.

La ruta de Madrid de Cathay Pacific, inaugurada en 2016, se ha convertido en una importante conexión entre Asia y España, tanto para los que viajan por negocios como por ocio.

La aerolínea también opera durante la temporada de verano una ruta estacional entre Hong Kong y Barcelona con cuatro vuelos semanales.