Asonahores: celebrar Juegos Centroamericanos y del Caribe en RD fortalece turismo deportivo

La Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) valoró la celebración de los XXV Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que tendrán lugar del 24 de julio al 8 de agosto, resaltando que el turismo deportivo diversifica la oferta turística y fortalece la competitividad del país.

Indicó que este tipo de turismo es un motor para el desarrollo económico, debido a su capacidad para atraer visitantes, incentiva la inversión en infraestructura, promueve la regeneración urbana, proyecta la imagen del país en los mercados internacionales y fortalece el encadenamiento productivo entre los distintos sectores que integran la industria turística.

"Este tipo de eventos genera un efecto multiplicador que beneficia a toda la cadena de valor del turismo, impulsa el desarrollo de las economías locales y fortalece el posicionamiento internacional del país como un destino competitivo, moderno y preparado para recibir grandes acontecimientos", Juan Bancalari, presidente de Asonahores.

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Destacó que la llegada de miles de atletas, delegaciones oficiales, equipos técnicos, medios de comunicación y visitantes internacionales contribuirá a incrementar la demanda de servicios de alojamiento, gastronomía, transporte, comercio, entretenimiento y otras actividades vinculadas al turismo, reafirmando la capacidad de Quisqueya para organizar eventos deportivos de alto nivel con estándares internacionales.

Asimismo, señaló que las tendencias globales muestran que el viajero actual busca experiencias auténticas, conexión emocional con el destino y espacios donde pueda desarrollar su pasión por el deporte.

En ese contexto, resaltó que la realización de eventos de esta magnitud representa una oportunidad para continuar innovando y diversificando la propuesta de valor del país, incorporando nuevas experiencias que complementen la tradicional oferta de sol y playa.

Asonahores destacó que la República Dominicana ha venido consolidando su posicionamiento en el turismo deportivo gracias a la celebración de importantes eventos internacionales y al reconocimiento alcanzado por generaciones de atletas dominicanos que han llevado la bandera nacional a los escenarios deportivos más importantes del mundo.

Indicó que esta cultura deportiva, unida a la infraestructura turística y la hospitalidad dominicana, fortalece las condiciones para seguir atrayendo competencias de alcance regional e internacional.

Reiteró que la colaboración entre los sectores público y privado será determinante para capitalizar el legado de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, promoviendo una visión que continúe impulsando la diversificación de la oferta turística, el desarrollo sostenible de los destinos y las oportunidades para empresas y colaboradores del ecosistema turístico nacional.