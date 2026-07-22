Airbnb respalda el registro de alojamientos de renta corta en la República Dominicana

Un usuario buscando alquileres de rentas cortas a través de Airbnb. ( SHUTTERSTOCK )

La plataforma digital Airbnb respaldó este miércoles la regulación de los alquileres vacacionales de corta estadía propuesta por el Ministerio de Turismo, que recientemente culminó las vistas públicas de dos proyectos de resolución para la creación del Registro Nacional de Hospedaje Turístico (Renatur) y de los requisitos para su debido cumplimiento.

En un comunicado, la multinacional reiteró su disposición a colaborar para promover la formalización de este segmento turístico en el país.

"Airbnb considera valiosa la creación de un registro que impulse la transparencia y la seguridad, siempre y cuando este reconozca de manera justa el ecosistema digital y distinga la actividad residencial de los anfitriones frente a la operación hotelera tradicional", manifestó.

Para la compañía, la regulación final debe fomentar un entorno "inclusivo, proporcional y libre de cargas burocráticas excesivas que puedan desnaturalizar el modelo o incentivar la informalidad".

La plataforma abogó porque el marco normativo sea aprobado a través del Congreso Nacional.

Emprendimientos De igual forma, Airbnb recordó que los alquileres de corta estancia representan la vía de sustento de familias dominicanas y de pequeños negocios que dependen de estas actividades. Indicó que espera seguir contribuyendo junto al Ministerio de Turismo para garantizar el apoyo a la economía local que ofrece esta modalidad de negocio y asegurar su competitividad dentro de la industria turística global.

Propuestas

El Ministerio de Turismo culminó las vistas públicas de dos proyectos de resolución que buscan, en primer lugar, crear el Registro Nacional de Hospedaje Turístico (Renatur) y, en segundo lugar, determinar qué necesitan propietarios, administradores, prestadores de servicios y anfitriones de los alojamientos de renta corta que operan en la República Dominicana.

El Renatur funcionaría como un listado oficial similar al del Registro Nacional Turístico que se le exige a los hoteles, y que permite guardar toda la información vinculada a los responsables de los alojamientos turísticos.

Con esta información, se generaría una credencial única por cada propiedad para que las autoridades conozcan con exactitud quiénes ofrecen estos servicios y cómo operan.

De acuerdo al proyecto de resolución que establece las medidas concernientes al registro de los alquileres vacacionales, tanto las propiedades como los administradores, prestadores de servicios y anfitriones deberán estar debidamente registrados ante el Ministerio de Turismo como prerrequisito para inscribir los alojamientos de corta estadía bajo su gestión ante el Renatur.

Las plataformas digitales como Airbnb deberán otorgar un plazo de 60 días para que todas las propiedades dominicanas que se publicitan a través de su sitio web y aplicaciones se inscriban en el Renatur.

Una vez pasado este plazo, estarán obligadas a dejar de promocionar y prestar servicios a todas las propiedades que carezcan de registro, y estarán obligadas a informar al Ministerio de Turismo sobre "cualquier mala práctica o inconducta", a fin de que la institución revoque el registro de la propiedad.

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