Afirman transformación digital redefine manera en que los viajeros planifican

La transformación digital está redefiniendo la manera en que los viajeros planifican, disfrutan y comparten sus experiencias en los destinos turísticos, con las aplicaciones móviles influyendo en más de un 70 % en las decisiones al viajar.

Así lo afirmó Francisco De León durante su conferencia titulada "Maximizando la experiencia del turista en la era móvil", en el marco de un desayuno empresarial organizado por la Fundación para el Desarrollo de la Provincia Santiago Rodríguez (Fundeser), en coordinación con la cámara de comercio y producción de esa demarcación, en el que la innovación tecnológica aplicada al turismo fue uno de los temas destacados.

"Las aplicaciones móviles influyen en más de un 70 por ciento en las decisiones al viajar y conocer destinos diferentes. El crecimiento del turismo digital fue más de un 87 por ciento con relación al año pasado. Más del 70 por ciento de la interacción para hacer visitas y viajar se hace a través del smartphone; mucha gente tiene diversas aplicaciones para hacer reservas y hacer verificaciones de rutas", sostuvo De León.

Con estos datos, De León, quien es desarrollador de aplicaciones móviles, justifica la necesidad de iniciativas como Knowme RD, en la que aparecerán servicios de emergencias, museos, playas, comercios, hoteles, rutas, transporte y experiencias vinculadas al turismo en todas sus facetas para hacerlo más inclusivo.

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Además, conecta a los turistas con guías, comercios y proveedores locales verificados, ofreciendo recomendaciones personalizadas, itinerarios inteligentes y herramientas de planificación.

Uso de aplicaciones vinculadas al turismo

Detalló, además, que a nivel mundial "el tiempo de uso fue de más de 4,000 millones de descargas de aplicaciones móviles ligadas al turismo y el tiempo de uso fue superior a más de 20 mil millones de horas".

De León concluyó afirmando que la plataforma incorpora herramientas de geolocalización para generar experiencias contextuales, incluyendo alertas sobre eventos cercanos, actividades culturales, rutas gastronómicas y recomendaciones de atractivos turísticos de acuerdo con la ubicación del visitante.

Al encuentro asistieron la embajadora de Panamá, Yira Ramonet; Romeo Lantigua, presidente de la Fundeser; Darío Lantigua, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago Rodríguez; Pedro Espinal, propietario de la Casa Cultural Josián Espinal.

También Edmundo Gil, presidente de la Cámara de Comercio de Trinidad y Tobago en República Dominicana, y representantes de las empresas locales.