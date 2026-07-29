Turismo y entidad firman acuerdo para fortalecer el transporte turístico en RD

El secretario general de la ITF, Stephen Cotton y el ministro de Turismo, David Collado. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Turismo, David Collado, firmó este miércoles un memorándum de cooperación con la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) para fortalecer la movilidad turística en República Dominicana mediante el intercambio de conocimientos y buenas prácticas internacionales.

El acuerdo fue suscrito junto al secretario general de la ITF, Stephen Cotton, durante la reunión del Comité Nacional de Coordinación del Caribe (NCC), celebrada en Punta Cana.

La iniciativa busca impulsar acciones de cooperación técnica para elevar los estándares de seguridad, calidad, innovación y sostenibilidad en los servicios de transporte terrestre vinculados a la actividad turística.

Durante el acto, Collado destacó el papel que desempeñan los trabajadores del transporte en la experiencia de los visitantes.

"Cuando fortalecemos a nuestros transportistas, fortalecemos toda la experiencia turística de República Dominicana. Ellos son la primera bienvenida y muchas veces el último recuerdo que se lleva un visitante de nuestro país", expresó.

El funcionario sostuvo que el convenio permitirá continuar la profesionalización del sector mediante la incorporación de prácticas internacionales y el fortalecimiento de las capacidades de quienes prestan servicios de transporte a los turistas.

Reconocimientos y objetivos

De su lado, la ITF reconoció al ministro por su liderazgo en la promoción de un turismo sostenible y por fomentar la cooperación entre los sectores turístico y del transporte.

Al recibir la distinción, Collado afirmó que el reconocimiento también corresponde a los trabajadores del transporte.

"Este reconocimiento también es para nuestros transportistas, para quienes cada día reciben a los visitantes con profesionalismo, hospitalidad y orgullo. Son ellos quienes ayudan a que millones de turistas se lleven la mejor imagen de nuestro país", indicó.

El Ministerio de Turismo señaló que el acuerdo busca contribuir a una movilidad más segura y eficiente para los millones de turistas que recibe el país cada año, fortaleciendo el transporte como un componente clave de la industria turística.

Te puede interesar Collado reconoce tardanza en la restauración de obras en la Ciudad Colonial y expresa su pesar