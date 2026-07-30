SDQ MICE 2026 busca garantizar la ocupación hotelera en Santo Domingo

De izquierda a derecha: Juan Martín de Oliva, Gina Eli, Roberto Henríquez, María Grazia Battaglia, Ignacio Peñalver, Aguie Lendor, Santiago González y Elizabeth Tover. ( DIARIO LIBRE / ROGER FIGUEROA )

La sexta edición de la plataforma de negocios SDQ MICE 2026 busca garantizar que la ciudad de Santo Domingo cuente con eventos que garanticen la ocupación hotelera en los próximos cuatro años.

Así lo informó la presidenta de la Asociación de Hoteles de Santo Domingo (AHSD), Gina Eli, quien explicó que " SDQ MICE es una plataforma entre compradores y suplidores del segmento de grupos de convenciones para Santo Domingo, pilar estratégico de la asociación, apoyada por el Ministerio de Turismo ".

Eli se expresó en estos términos durante el lanzamiento del evento. Las autoridades del sector hotelero indicaron que la actividad tendrá lugar del 21 al 23 de septiembre de 2026 en el hotel El Embajador.

Elizabeth Tover, directora técnica SDQ MICE 2026, dijo que esta edición contará con más de 60 compradores internacionales, seleccionados por su capacidad para generar negocios e inversiones y enfatizó que el objetivo es atraer eventos de alto impacto económico para el país.

Alianzas estratégicas

Puntualizaron que este evento busca incrementar la conversión de oportunidades de negocio y fortalecer la captación de congresos, convenciones, viajes de incentivos y reuniones corporativas para el país.

Explicaron que, como principal innovación de esta edición, SDQ MICE estableció una alianza estratégica con MICE Consulting, firma internacional que tendrá a su cargo la selección y calificación de los compradores internacionales para asegurar la participación de un perfil especializado y con alto potencial de negocios para el destino.

Santiago González, director de Mice Consulting, indicó que el turismo de reuniones una industria basada en la confianza y en la generación de negocios, diferente al turismo vacacional.

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Dijo que la industria de congresos y convenciones internacionales representa el 17 % de todo el negocio que existe en el mundo de los negocios internacionales, mientras que el 54 % lo ocupan los negocios de eventos corporativos.

El evento incorporará la participación de casas de incentivos de los Estados Unidos, ampliando significativamente las oportunidades comerciales para los suplidores dominicanos.

Participantes clave

El programa ha sido diseñado para potenciar la experiencia de los compradores en el destino, permitiéndoles conocer de primera mano la infraestructura hotelera, los espacios para eventos, la conectividad aérea, la oferta gastronómica, cultural y de entretenimiento de Santo Domingo.

El lanzamiento contó, además, con la participación de Roberto Henríquez, viceministro de calidad del Ministerio de Turismo; Juan Martín de Oliva, presidente del Clúster de Santo Domingo, y María Grazia Battaglia, presidenta de la Asociación Dominicana de Operadores de Turismo Receptivo.

También, Ignacio Peñalver, director general del hotel El Embajador, y Aguie Lendor, vicepresidenta de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores).

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