Inician remodelación de la playa Los Almendros y el malecón de Baní

Durante el acto, Collado afirmó que la obra responde a un antiguo reclamo de los residentes de Baní y contribuirá a transformar el frente costero de la provincia. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Turismo, David Collado, dejó iniciados este jueves los trabajos de remodelación de la playa Los Almendros y el malecón de Baní, una obra que contempla una inversión de RD$136,956,834 y que busca fortalecer el desarrollo turístico y económico de la provincia Peravia.

La intervención será ejecutada por el Comité Ejecutor de Infraestructuras en Zonas Turísticas (Ceiztur) del Ministerio de Turismo (Mitur) y forma parte del programa de recuperación de espacios públicos y frentes marinos que impulsa la institución.

El proyecto abarca un área de intervención de 9,978 metros cuadrados y contempla la construcción de plazas duras, terrazas, módulos de venta, mobiliario urbano, espacios recreativos, obras de pavimentación, instalaciones sanitarias y eléctricas, bolardos, áreas verdes, así como un programa de paisajismo y restauración ambiental.

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También incluye estacionamientos, edificaciones de apoyo para servicios eléctricos, seguridad y manejo de residuos sólidos, además de mesas de picnic, juegos infantiles, equipos para ejercicios al aire libre, baños públicos y un área para atención de emergencias.

Durante el acto, Collado afirmó que la obra responde a un antiguo reclamo de los residentes de Baní y contribuirá a transformar el frente costero de la provincia.

"Hoy estamos aquí dejando iniciados los trabajos de una intervención que marcará un antes y un después aquí en Baní, en el impulso de su turismo", expresó el ministro.

Impacto en la comunidad

Agregó que el proyecto forma parte de la estrategia del Mitur para recuperar los espacios públicos y los frentes marinos en beneficio de residentes y visitantes.

La iniciativa busca modernizar uno de los principales espacios recreativos del litoral de Peravia, mejorar sus condiciones operativas y ambientales, y ofrecer un espacio público más seguro, ordenado, resiliente y funcional.

En la actividad participaron autoridades municipales y provinciales, así como representantes del sector turístico y empresarial de la zona.

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