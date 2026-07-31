Gobierno entrega remozada la playa El Faro en SPM y rehabilita planta de tratamiento en Juan Dolio

La intervención en la playa El Faro incluyó la construcción de acera y bancos. ( FUENTE EXTERNA )

El Gobierno entregó este viernes remozada la playa remozada playa El Faro en el malecón de San Pedro de Macorís, con una inversión de 67,000,000 de pesos.

De acuerdo con las autoridades como parte del rescate de la playa se realizó una intervención total de 570 metros de longitud, dentro de un área de 12,398 metros cuadrados.

También cuenta con estacionamientos, intervención vial, juegos infantiles, cancha de voleibol, iluminación, paisajismo, mobiliario urbano, bancos, bolardos, zafacones caseta para la Policía Turística- Politur.

La intervención incluyó, además, la construcción de baños públicos y drenaje pluvial para evitar inundaciones, así como asfaltado de calles en barrios de los alrededores, aceras y contenes.

El acto lo encabezaron el presidente Luis Abinader y el ministro de Turismo David Collado.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/31/5cd8a072-bfa2-482a-8551-ada73afb7eb5-8ba79e25.jpg La remozada playa El Faro en San Pedro de Macorís. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/31/968f36f5-4029-4e18-8f94-721b3a237872-a7b99d2e.jpg La playa tiene un espacio para jugar voleibol. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

El presidente Abinader dijo que la recuperación y rehabilitación de la playa El Faro ayudará el fortalecimiento del turismo en San Pedro de Macorís.

"Esta playa será un gran escape para el turismo nacional, local y extranjero" Luis Abinader presidente de la República “

El ministro Collado dijo que intervenciones como esa impactan directamenteuña en el desarrollo del turismo y derrame económico que deja en i u ilas comunidades.

Collado recordó que el Ministerio de Turismo invirtió otros 267,000,000 de pesos en la intervención y recuperación del malecón de San Pedro de Macorís.

Planta de tratamiento en Juan Dolio

También este viernes, Abinader dejó en funcionamiento la planta de tratamiento de aguas residuales de Juan Dolio, en el municipio Guayacanes, San Pedro de Macorís, con una inversión de 37,082,237 pesos.

De acuerdo con una nota de prensa, el proyecto incluyó la habilitación, adecuación y puesta en operación de la estación depuradora de aguas residuales, junto con la ejecución de obras complementarias para garantizar su correcto funcionamiento, seguridad y accesibilidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/31/whatsapp-image-2026-07-31-at-163335-9c57aabd.jpeg En el centro el presidente de la República, Luis Abinader durante acto de puesta en operación de la estación depuradora de aguas residuales. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/31/9b7aef46-45f7-4e39-89b5-02a50fedcf13-45c87692.jpg La rehabilitación de la planta incluyó la limpieza y el acondicionamiento del área y su entorno, el mejoramiento de la vía de acceso, la instalación de iluminación y señalización. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Señala que las intervenciones permitieron restablecer la capacidad de tratamiento del sistema conforme a su diseño original y a las normas ambientales vigentes.

Reacciones

Durante el acto, el mandatario destacó la importancia de la obra y su impacto en la comunidad.

Asimismo, informó que el Gobierno construirá y rehabilitará otras plantas de tratamiento en diferentes localidades.

"Me siento muy contento de estar aquí inaugurando obras como esta planta de tratamiento de Juan Dolio", expresó el presidente Abinader.

Por su parte, el ministro Collado afirmó que los residentes de Juan Dolio esperaron 20 años para contar con esta planta de tratamiento.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/31/whatsapp-image-2026-07-31-at-163335-1-b32889ee.jpeg En el centro Ministro de Turismo, David Collado durante inaguración de planta de tratamiento en Juan Dolio. (FUENTE EXTERNA)

Intervenciones realizadas

"Hoy estoy aquí con el presidente Luis Abinader cumpliendo nuestra promesa de rehabilitar esta planta de tratamiento, una intervención que impacta de manera directa a la comunidad", manifestó el funcionario.

La rehabilitación de la planta incluyó la limpieza y el acondicionamiento del área y su entorno, el mejoramiento de la vía de acceso, la instalación de iluminación y señalización, la habilitación de las instalaciones eléctricas y la reparación del generador eléctrico.

Asimismo, como parte de la obra, se realizaron trabajos de interconexión sanitaria, fortalecimiento del cerramiento perimetral y adecuación de las áreas operativas.

De manera prioritaria, se realizó el mantenimiento y la reparación de los principales componentes del sistema de tratamiento, incluidos clarificadores, filtros percoladores, torres de tamices, módulos de desinfección, sistemas de lodos y equipos de bombeo. Además, se instaló un medidor de flujo electromagnético y se sustituyó la válvula de bypass hacia la planta antigua.

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