El BHD y Adoturd realizarán primera investigación sobre turismo deportivo en República Dominicana

Un golfista en un campo de golf en Punta Cana. ( SAMIL MATEO/DIARIO LIBRE )

El Banco BHD y la Asociación Dominicana de Turismo Deportivo (Adoturd) anunciaron la realización de la primera investigación sobre turismo deportivo con alcance nacional e internacional.

La investigación "Estudio de impacto económico del turismo deportivo en República Dominicana" estará a cargo del Centro de Estudios Turísticos y Desarrollo Local (Cetdel) y es parte de un acuerdo anunciado por la entidad financiera y la Adoturd en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de este año.

Entre otros aspectos, la investigación permitirá medir por separado a este subsector, arrojará datos relevantes sobre la inversión y la contribución del turismo deportivo a la economía dominicana y permitirá comprender el perfil de los consumidores.

Asimismo, contribuirá a optimizar políticas públicas, fomentar la innovación y, sobre todo, aportar a la sostenibilidad del turismo deportivo que, de acuerdo con la Organización Mundial del Turismo (OMT), representa un 10 % del gasto del total del movimiento de turistas en nivel global, según indica una nota de prensa.

Steven Puig, presidente del Banco BHD, aseguró que "desde hace más de 20 años estamos comprometidos con el desarrollo sostenible de la industria turística. Creemos que nuestro país tiene todo el potencial para fortalecer aún más este nicho, y por eso queremos sumar esfuerzos para apoyar la Estrategia Nacional de Turismo Deportivo a través de la investigación, que es un pilar fundamental para diseñar estrategias basadas en datos".

En tanto, Yerik Pérez, presidente de la asociación, manifestó que "esta investigación será un paso esencial en la meta en conjunto que tenemos con el BHD de promover iniciativas sostenibles que generen impacto económico, inclusión social y mayor visibilidad internacional para República Dominicana".

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Añadió que el turismo deportivo es el sector de más rápido crecimiento en la industria turística y que la República Dominicana tiene todo para convertirse en el principal hub de turismo deportivo del Caribe y Centroamérica.

Acelerador económico

El turismo deportivo es un acelerador económico que aumenta la estadía promedio y eleva el gasto directo e indirecto, mientras fortalece la reputación e inversión en el país, según establece la nota de prensa.

Además de la investigación, la alianza estratégica entre la entidad financiera y la Adoturd incluye la creación de una propuesta de valor con productos financieros para organizadores, operadores turísticos, atletas y participantes en eventos deportivos, y la capacitación a microempresas y pymes sobre características, necesidades y oportunidades en la cadena de valor del turismo deportivo.