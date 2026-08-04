Hasta 605,000 personas dependen del turismo en la República Dominicana

Yanira Eusebio habló en representación de un grupo de comerciantes turísticos que fue invitado a dar su experiencia en la rueda de prensa del Ministerio de Turismo. ( DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA )

Cada viajero que llega por primera vez a la República Dominicana o decide repetir su visita genera un efecto en la economía que multiplica los empleos y las ventas internas, más allá de los ingresos fiscales y las divisas que también suma su estancia en el país.

"Hoy nosotros podemos decir que somos empresarios, que nos convertimos en emprendedores", aseguró Yanira Eusebio, una comerciante que vende bebidas a los vacacionistas en la playa Guayacanes, donde no solo tuvo acceso a un puesto remozado tras la intervención del Ministerio de Turismo en este lugar, sino que fue capacitada para saber ofrecer servicio a los turistas, un aspecto que le "cambió la vida".

En la República Dominicana, hasta 605,000 personas dependieron directamente de la actividad turística para mantenerse económicamente a julio de este año, según estimaciones del Ministerio de Turismo.

En ese período, los hoteles aportaron más de 183,000 empleos hoteleros directos, siendo la cocina la principal área de trabajo dentro de los complejos turísticos que sostuvo a más personas, con 42,460 puestos de trabajo.

Para Eusebio (quien fue invitada a compartir su testimonio junto a un grupo de guías turísticos, comerciantes y transportistas turísticos en la rueda de prensa que el Ministerio de Turismo realizó este martes), la formación y la adecuación de su puesto de bebidas en la playa le permitieron incrementar sus ingresos y sostener la escolaridad de su hija más pequeña.

"Es bueno levantarse y no pensar a dónde vamos, o pensar ´ay, va a llover y nos vamos a mojar´. Tenemos un negocio digno de recibir a cualquier turista", valoró.

Más de 7.7 millones de visitantes en julio El turismo dominicano dio la bienvenida a 7,700,118 visitantes que arribaron al país entre enero y julio de este año, más de medio millón por encima de los 7.1 millones reportados en el mismo período del año pasado, para un crecimiento de 7.0 % con relación al 2025. El ministro de Turismo, David Collado, aseguró que esto fue posible gracias al dinamismo que tuvo el sector durante el mes de julio, con 1,083,448 visitantes, el segundo mejor desempeño tras las llegadas aéreas y marítimas reportadas al inicio de año, un período que también es de temporada alta para la industria.

Empleos generados por el sector hotelero

El ministro de Turismo, David Collado, detalló este martes el valor agregado que está aportando la actividad turística a la República Dominicana. Destacó que, solo en julio, la nómina de los hoteles (el mayor empleador de la industria) tuvo un valor de 4,770 millones de pesos.

"Detrás de cada habitación ocupada, hay dos personas trabajando", comparó el funcionario.

Destacó que, más allá de los puestos que genera la cocina dentro de los hoteles, oficios como garroteros, meseros y steward generaron alrededor de 26,500 empleos directos, mientras que personas encargadas del mantenimiento de las infraestructuras hoteleras, como electricistas, plomeros y ebanistas, ocuparon unos 12,500 empleos.

A estos les siguieron otros puestos de trabajo en las áreas de limpieza (11,415), spa y belleza (7,935), seguridad (5,673), entre otros.

Pero la industria también sostiene a un amplio grupo de trabajadores por cuenta propia que tienen décadas cautivando a los turistas con sus productos y sus servicios.

Así lo recordó Ángel Morfa, quien preside el gremio Guías Coloniales de Santo Domingo, y quien aseguró que, tras mantenerse durante toda su vida de esa profesión, no había podido organizar tantos grupos como ahora.

"Anteriormente, muchas veces, uno tenía que durar tres días para hacer un tour. Hoy día, yo estoy sobrepasado de tours y tengo que buscar compañeros (que me ayuden), resaltó, tras valorar el aumento en la seguridad dentro de la Zona Colonial, lo cual ha sido fundamental para sus recorridos.

Compras a los suplidores

Pero más allá de los empleos directos, están aquellos sectores que suplen a los hoteles y restaurantes turísticos.

Solo en julio, las compras a los suplidores ascendieron a 11,590 millones de pesos;esto es más de 374 millones de pesos diarios.

La viceministra técnica de Turismo, Jacqueline Mora, recordó que a esto se suman las compras al sector agropecuario y expresó que, aunque la gente generalmente piensa que el impacto turístico se concentra en Punta Cana, "la tierra que alimenta al turismo está lejos de la playa".

Mora destacó que el 92 % del área cosechada que abastece con alimentos las mesas hoteleras están fuera de la región este, por lo que el efecto multiplicador del turismo se distribuye a nivel nacional.

Impacto en las divisas y en los ingresos fiscales

En términos macroeconómicos, las divisas aportadas por el sector turismo contribuyeron a que el peso dominicano se apreciara un 7 % sobre el peso en los últimos siete meses.

Al 1 de enero del 2026, el dólar promediaba los 62.90 pesos, una tasa cambiaria que bajó y promedió los 58.60 pesos durante el mes de julio.

"Cada dólar del turismo, es un dólar que no hay que pedir prestado", subrayó Mora, quien indicó que la llegada de visitantes sumó alrededor de 1,400 millones de dólares mensuales (alrededor de 45.1 millones de dólares por día y hasta 1.9 millones de dólares cada hora).

El turismo también aportó unos 8,729 millones de pesos a través del pago de impuestos en julio.

Todas estas cifras contribuyen a dimensionar la creciente participación del turismo dentro de la economía dominicana, una industria que apuesta a atraer a más de 12 millones de turistas al cierre del 2026.

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