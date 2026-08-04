El turismo dominicano dio la bienvenida a 7,700,118 visitantes que arribaron al país entre enero y julio de este año, más de medio millón por encima de los 7.1 millones reportados en el mismo período del año pasado, para un crecimiento de 7.0 % con relación al 2025.

El ministro de Turismo, David Collado, calificó estos resultados de "extraordinarios" y aseguró que el presente desempeño permite proyectar la llegada de más de 12 millones de visitantes al cierre del 2025.

"No tenemos ningún indicador de que el turismo vaya a disminuir en los próximos meses", aseveró Collado, tras indicar que la actual cifra es 10.4 % más alta que la llegada de visitantes del 2024 y 2.9 millones más por encima de los niveles prepandemia (un 59.6 % más).

Valor agregado

El funcionario indicó que esto fue posible gracias al dinamismo que tuvo el sector durante el mes de julio, con 1,083,448 visitantes, el segundo mejor desempeño tras las llegadas aéreas y marítimas reportadas al inicio de año, un período que también es de temporada alta para la industria.

Esto permitió el ingreso de 921,718 pasajeros por las principales terminales aéreas del país, a bordo de 44,383 vuelos, así como el desembarco de 161,730 cruceristas mediante 49 operaciones marítimas.

Este dinamismo se tradujo en 8,729 millones en impuestos, 11,590 millones en compras a suplidores y 4,770 millones en pagos de nómina por parte de los hoteles, solo durante ese período, un reflejo de la derrama económica que genera que cada vez más extranjeros y dominicanos en la diáspora viajen hacia la República Dominicana.

Destino de residencia de los visitantes

Collado informó que durante julio ingresaron 921,718 turistas por vía aérea, de los cuales el 48 % viajó desde Estados Unidos, seguido de Canadá (7 %), Argentina (6 %), Colombia (6 %) y Puerto Rico (5 %).

Si se observa cuáles países aportaron más al crecimiento turístico respecto al mismo período del año pasado, destaca Colombia en un primer lugar (con un 22.1 %), seguido de España (10.2 %), Argentina (10.1 %), Canadá (9.8 %) y Brasil (6.4 %).

Por regiones, la mayoría de los turistas provinieron de América del Norte (58 %), América del Sur (20 %), Europa (11 %) y América Central y el Caribe (10 %).

Aeropuertos con mayor movimiento

Los aeropuertos que concentraron la mayor cantidad de llegadas fueron Punta Cana (58 %), Las Américas (24 %), Cibao (13 %), Puerto Plata (3 %), La Romana (1 %) y Samaná (1 %).

El Ministerio de Turismo destacó, además, que la recepción de 44,383 operaciones aéreas permite proyectar que se superarán los 62,000 vuelos al cierre de este año, lo que destaca el aumento de la conectividad aérea entre la República Dominicana y otros destinos.

Actividad hotelera

La ocupación hotelera alcanzó 76 % durante julio. Los destinos con los mayores niveles de ocupación fueron Bayahíbe (92 %), La Romana (83 %), Miches (82 %), Bávaro-Punta Cana (80 %), Juan Dolio/Boca Chica (72 %), Puerto Plata (71 %), Samaná (66 %) y Santo Domingo (60 %).

Llegadas por cruceros

En cuanto al turismo de cruceros, el país recibió 161,730 cruceristas en julio, para una disminución de 14.5 % respecto a julio del 2025.

La viceministra técnica de Turismo, Jacqueline Mora, indicó que esta disminución refleja una caída general de la industria en todo el Caribe, debido a operaciones marítimas que se vieron paralizadas. Indicó que el país fue uno de los pocos destinos que registró una caída menor en comparación con otros destinos competidores, que sufrieron contracciones de entre 30 % y 36 %.

"Pero igual estamos hablando de más de 75,000 turistas por encima de los niveles prepandemia", observó Mora.

Los visitantes arribaron principalmente por los puertos de Amber Cove (55 %), Taino Bay (31 %), La Romana (7 %), Santo Domingo (4 %) y Cabo Rojo (2 %).

Con este desempeño, el turismo dominicano mantiene un ritmo de crecimiento sostenido, con el reto de mantenerlo en los próximos meses para lograr una nueva marca al cierre del 2026.

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