El turismo ha crecido en lo que va de este año por encima de la economía

El ministro de Turismo, David Collado, presentó el desempeño reciente del sector turístico de la República Dominicana. ( DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA )

La República Dominicana recibe visitantes a un ritmo que está superando al crecimiento de la economía en su conjunto. En el primer semestre de este año, la llegada de vacacionistas por vía aérea y marítima creció 7.7 %, en un período en que el Indicador Mensual de la Actividad Económica (IMAE) acumulaba una expansión de 4.5 %, según datos del Ministerio de Turismo y el Banco Central dominicano.

La industria turística mantiene la expectativa de superar los 12 millones de visitantes al cierre del 2026. En julio, el país recibió 1,803,448 turistas y excursionistas, elevando el acumulado de los primeros siete meses a 7,700,118 visitantes, un crecimiento de 7.0 % respecto al mismo período del 2025, lo que la acerca a esa meta.

"No tenemos ningún indicador de que el turismo vaya a disminuir en los próximos meses", puntualizó Collado ayer en una rueda de prensa.

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Derrama económica

Al país ingresaron 921,718 pasajeros vía aérea y 161,730 excursionistas vía marítima en julio, un desempeño que se tradujo en 8,729 millones de pesos en pagos de impuestos del sector, 11,590 millones en compras de los hoteles a suplidores y hasta 4,770 millones de pesos en pagos de nómina por parte de los complejos turísticos, solo durante este período.

Esto también aseguró el sustento de hasta 605,000 personas que dependen del turismo, y garantizó que más de 183,000 empleos hoteleros se mantuvieran operando, resaltó el funcionario.

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Llegadas aéreas

Del total de pasajeros que llegaron vía aérea en julio, el 48 % viajó desde Estados Unidos, seguido de Canadá (7 %), Argentina (6 %) y Colombia (6 %).

El 58 % de estos turistas ingresó principalmente, a través del Aeropuerto de Punta Cana, el 24 % desde el Aeropuerto de las Américas y el 13 % vía el Aeropuerto del Cibao.

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Llegadas marítimas

En tanto, la llegada de cruceristas en julio fue de 161,730, una baja de 14.5 % en comparación con el mismo período del 2025, debido a un descenso general de las operaciones de las líneas navieras que provocó caídas de entre 30 % y 36 % en todo el Caribe, por lo que la República Dominicana quedó entre los destinos menos afectados, aseguró la viceministra técnica de Turismo, Jacqueline Mora.