Aerodom anuncia nuevas rutas y vuelos desde el Aeropuerto Internacional de Las Américas

Vista aérea del Aeropuerto Internacional de Las Américas. ( FOTOGRAFÍA SUMINISTRADA POR AERODOM )

El Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez, ampliará su conectividad internacional con nuevas rutas y un aumento en la frecuencia de vuelos hacia varios de sus principales mercados, como parte de una expansión que se implementará entre julio y diciembre de este año.

La información fue ofrecida este lunes por Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), parte de la red Vinci Airports, que señaló que las nuevas operaciones fortalecerán las conexiones de Santo Domingo con destinos de América del Norte, América Latina, el Caribe y Europa.

Según el director general de Aerodom, Cyril Girot, la expansión de rutas permitirá fortalecer la conexión del país con mercados estratégicos y contribuirá al turismo, los negocios y la actividad económica.

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Entre los principales cambios figura el aumento permanente de los vuelos de JetBlue entre Fort Lauderdale, Florida, y Santo Domingo. La entidad indicó que, desde el pasado 9 de julio, la aerolínea pasó de uno a tres vuelos diarios en esta ruta.

Asimismo, destacó que Copa Airlines incrementó su operación entre Panamá y Santo Domingo. A través de un comunicado de prensa, Aerodom explicó que, desde julio de 2026, la aerolínea mantiene cinco vuelos diarios entre ambos destinos, lo que amplía las posibilidades de conexión desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen hacia otros destinos de América Latina.

De igual manera, agregó que Arajet aumentará desde este lunes 10 de agosto sus vuelos entre Santo Domingo y Bogotá, Colombia, al pasar de siete a ocho frecuencias semanales.

Nuevas rutas

Aerodom detalló que la ampliación de la conectividad incluye, además, nuevas rutas internacionales.

Entre estas se destaca la de Sunrise Airways, que desde el pasado 3 de agosto comenzó a operar la ruta entre Santo Domingo y Pointe-à-Pitre, en Guadalupe, con dos vuelos semanales.

La entidad precisó que la expansión continuará durante la temporada de invierno, con la llegada de nuevas conexiones hacia Europa y América del Norte.

En ese sentido, indicó que ITA Airways inaugurará el 30 de noviembre la ruta entre Roma y Santo Domingo, inicialmente con un vuelo semanal. A partir del 20 de diciembre, la operación aumentará a dos vuelos por semana.

Por su parte, Air Canada incorporará desde el 10 de diciembre una ruta estacional entre Montreal y Santo Domingo, con dos frecuencias semanales.

United Airlines también abrirá una nueva conexión entre Houston y Santo Domingo a partir del 18 de diciembre, con tres vuelos semanales.

De acuerdo con Aerodom, estas nuevas rutas y frecuencias permitirán ampliar las alternativas de viaje para pasajeros que se desplazan entre República Dominicana, Estados Unidos, Canadá, Europa, América Latina y el Caribe.

Inversión en el aeropuesto

Aerodom recordó que desarrolla un programa de inversiones en el Aeropuerto Internacional de Las Américas. Señaló que el proyecto incluye la construcción de una nueva terminal de pasajeros, con una inversión anunciada de 24 millones, además de la rehabilitación de la pista principal y la implementación de un sistema automatizado de manejo de equipajes. La entidad explicó que las obras buscan aumentar la capacidad operativa del aeropuerto y mejorar los procesos de atención a pasajeros y aerolíneas.