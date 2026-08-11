Arajet suspende la ruta Punta Cana-Mendoza por motivos estacionales

Foto ilustrativa conexión de Arajet entre RD y Argentina. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

La aerolínea Arajet anunció la suspensión temporal de su conexión con Mendoza en Argentina el pasado 9 de agosto hasta el 4 de octubre del 2026, por motivos estacionales y de reorganización de rutas, según un comunicado de la entidad.

"En la conexión Punta Cana-Mendoza hicimos una pausa temporal por motivos estacionales y reorganización de rutas desde el 9 de agosto y se reanudarán el 4 de octubre. La conexión entre Rosario, Buenos Aires y Córdoba sigue operando de manera normal", indicó el director de Comunicaciones de Arajet, Manuel Luna.

Días antes del comunicado, unos 120 pasajeros denunciaron que quedaron varados en Punta Cana, tras pretender viajar hacia Mendoza a través de Arajet.

Los pasajeros no podían volver a Argentina desde el 27 de julio, luego de que la aerolínea reprogramara en reiteradas ocasiones sus vuelos de regreso desde Punta Cana.

De acuerdo al Diario argentino Los Andes, al momento del hecho los pasajeros consultaron el portal web de Arajet, pero no encontraron salida desde Punta Cana a Mendoza, por lo que esto aumentó la preocupación de los viajeros.

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La situación se resolvió días después, cuando los afectados pudieron regresar a su destino en un mismo avión dispuesto por Arajet. La aerolínea informó a Diario Libre que los viajeros fueron atendidos y reubicados para completar su viaje.

Arajet había iniciado su nueva ruta directa Punta Cana-Rosario en Argentina el pasado mes de junio 2026, cuyo servicio cuenta con tres vuelos semanales los días lunes, miércoles y viernes. Además, informó en mayo del mismo año la ruta Punta Cana-Mendoza que también operaría tres veces por semana.

Incidentes con pasajeros del vuelo DM 3260

También había señalado la puesta en marcha de la conexión Buenos Aires-Santo Domingo desde noviembre del 2023 con tres vuelos por semana (martes, jueves y domingo). En 2025 la aerolínea estableció la conexión Córdoba-Punta Cana, cuyos vuelos comenzarían a operar a partir de noviembre de 2025.

Anteriormente, pasajeros del vuelo DM 3260 procedente de Santo Domingo y con destino al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en Buenos Aires, Argentina, denunciaron haber encontrado sus maletas abiertas y con pertenencias faltantes al retirarlas del aeropuerto como zapatillas, perfumes y demás artículos. La incertidumbre se hizo viral en redes sociales.

Ante esta situación cerca de 10 pasajeros se contactaron con la aerolínea para denunciar este caso. Luna afirmó que las pertenencias de las valijas nunca estuvieron extraviadas y fueron entregadas a los pasajeros.

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