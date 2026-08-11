La CNTD advierte sobre competencia desleal de vendedores en Miches

La Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD) expresó su preocupación por la presencia de vendedores ambulantes procedentes de la provincia La Altagracia, que ofrecen productos y servicios sin un vínculo verificable con Miches ni con la industria turística de la zona, por lo que advirtieron que esta situación genera una competencia desleal para los trabajadores locales y amenaza el modelo de desarrollo construido sobre la planificación, la organización y la participación de la comunidad.

La CNTD destacó que grupos de otras localidades ocupan espacios en la playa Esmeralda de Miches, al tiempo que respaldó a las principales organizaciones representativas de ese sector turístico, agrupadas bajo la organización Guardianes de la Cultura de Miches.

Reclamó a las autoridades municipales, provinciales y nacionales e instituciones vinculadas al sector turístico aplicar las normas que regulan el uso de los espacios públicos, preserven el orden en Playa Esmeralda y garanticen que los beneficios del desarrollo turístico favorezcan a las comunidades locales.

Apoyo a organizaciones locales

"Nuestro apoyo a la Asociación de Artesanos de Miches (Artemi), la Asociación de Botes, Lanchas y Catamaranes, la Asociación de Turoperadores de El Seibo, las empresas de transporte turístico y la Asociación de Hoteles El Seibo–Miches (Promiches), por la labor que desarrollan a favor del turismo y por el bienestar de sus miembros", indicó la CNTD.

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Precisó que la organización Guardianes de la Cultura de Miches tiene el respaldo de Promiches, entidad que agrupa a los principales desarrolladores turísticos de la zona, con la que coordina actividades para garantizar la comercialización de artesanías y la prestación de servicios turísticos de calidad.

"Garantizar el orden y el uso adecuado de los espacios públicos en las playas de Miches, proteger el derecho al trabajo de los residentes, preservar la seguridad jurídica y mantener la reputación de playa Esmeralda como uno de los destinos turísticos emergentes más importantes del país, siempre contará con nuestro apoyo", manifestó la CNTD.

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