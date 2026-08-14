Seleccionan a Port Cabo Rojo para participar en los Seatrade Cruise Awards 2026

La Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom) celebró la selección de Port Cabo Rojo en la provincia Pedernales, como finalista al premio Puerto del Año (Port of the Year) de los Seatrade Cruise Awards 2026, que este 2026 celebran su vigésimo aniversario.

En la categoría Puerto del Año, Cabo Rojo, ubicado en Pedernales, compite con el Puerto Internacional de Portsmouth (Reino Unido) y el Puerto de Skjolden (Noruega).

SEgún la institución, esta nominación representa un reconocimiento internacional al desarrollo de la infraestructura portuaria y turística de la República Dominicana y "confirma el posicionamiento del país como un destino de referencia para la industria global de cruceros".

"Cada puerto que se desarrolla y se distingue internacionalmente fortalece la posición de toda nuestra plataforma portuaria nacional", declaró el director ejecutivo de Apordom, Jean Luis Rodríguez.

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Reconocimientos recientes

Este reconocimiento se suma a otros recientes en la proyección internacional del sector portuario dominicano como la asunción de la República Dominicana de la Vicepresidencia Principal de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP/OEA) y la designación de Santo Domingo como sede de la 27ª Reunión Ordinaria de la CIP en 2027.

Los ganadores serán anunciados el próximo 16 de septiembre durante la ceremonia de los Seatrade Cruise Awards, en el marco de Seatrade Cruise Med, en el Puerto de Las Palmas de Gran Canaria, España.

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