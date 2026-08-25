Arajet gradúa y contrata a nuevos pilotos y tripulantes dominicanos

El CEO de Arajet, Víctor Pacheco (segundo de izquierda a derecha) junto a un grupo de graduandos. ( FOTO CEDIDA POR ARAJET )

Como parte de su plan de desarrollo de la industria aeronáutica nacional, la aerolínea dominicana Arajet graduó y contrató a nuevos primeros oficiales y tripulantes de cabina.

En el programa "Cadetes", la línea aérea ha desarrollado una alianza con el fabricante estadounidense Boeing para la formación de nuevos pilotos y primeros oficiales.

Los pilotos reciben una beca completa, valorada en más de 300,000 dólares, y al terminar el programa cuentan con una plaza laboral asegurada, al ser contratados por la empresa.

Igualmente, como parte de sus programas de entrenamiento regulares, Arajet entrenó y contrató 18 nuevos tripulantes de cabina, quienes también reciben estos entrenamientos con beca a todo costo, teniendo una plaza de trabajo asegurada al finalizar el programa satisfactoriamente.

En una nota de prensa, la compañía señaló que ha invertido hasta un millón de dólares en capacitación y formación.

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Nuevos pilotos

Como parte de este proceso se integran a las operaciones de la aerolínea los primeros oficiales Adrián De Jesús Troncoso Sosa, Anibal José Báez Alcantara, Emmanuel Neftaly López Peña y Emerson Ernesto Nang Cruz.

Asimismo, ingresaron 18 nuevos tripulantes de cabina, fortaleciendo el personal responsable de brindar a los pasajeros una experiencia segura y de calidad en cada vuelo.

Víctor Pacheco Méndez, CEO fundador de Arajet, destacó que el crecimiento de la aerolínea representa también una oportunidad para continuar creando espacios de desarrollo profesional para los dominicanos y fortalecer las capacidades del sector aeronáutico nacional.

"Queremos que el desarrollo de Arajet continúe generando oportunidades para nuestra gente y abriendo caminos para que más dominicanos puedan construir una carrera en la aviación", expresó.

Desde el inicio de sus operaciones, la aerolínea ha apostado al desarrollo del capital humano local, promoviendo oportunidades de formación y crecimiento en áreas técnicas, operacionales, administrativas y de servicio, con el objetivo de contribuir también al fortalecimiento del ecosistema aeronáutico del país.