David Collado deja iniciada restauración de Casa Aybar en la Ciudad Colonial
La intervención incluye la recuperación de fachadas y estructuras, así como la creación de un edificio complementario con servicios para visitantes
El ministro de Turismo, David Collado, dejó iniciados este martes los trabajos de restauración de la histórica Casa Aybar, ubicada en la Ciudad Colonial, con una inversión de 102,288,093 pesos.
El proyecto contempla la restauración y consolidación estructural del inmueble para convertirlo en un espacio institucional, cultural y turístico, preservando sus características patrimoniales.
Los trabajos incluyen la recuperación de fachadas, cubiertas, pisos, puertas, ventanas y otros elementos arquitectónicos, además de la corrección de problemas de humedad y filtraciones y el reforzamiento de muros y estructuras deterioradas.
También serán renovadas las instalaciones eléctricas, sanitarias y de climatización, así como los sistemas de protección contra incendios.
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Detalles de la intervención
Como parte de la intervención se construirá un edificio complementario que contará con baños públicos y una cafetería.
Una vez concluida la obra, Casa Aybar albergará oficinas institucionales, servicios culturales y turísticos, boletería, información para visitantes y espacios para exposiciones temporales.
El proyecto también contempla la reparación de la calle Las Atarazanas, donde se encuentra el inmueble, incluyendo la intervención de adoquines, aceras, contenes, escalones y el sistema de drenaje pluvial.
Los trabajos son supervisados por el Comité Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turísticas (Ceiztur).
Turismo destaca recuperación de la Ciudad Colonial
Durante el acto, Collado destacó las inversiones realizadas por el Ministerio de Turismo para recuperar espacios históricos de la Ciudad Colonial, que definió como uno de los principales núcleos históricos y culturales de República Dominicana.
El ministro informó que la institución ha invertido cerca de 10 millones de dólares en diferentes proyectos de recuperación de este patrimonio.
Collado señaló que el proceso de transformación de la Ciudad Colonial ha contribuido a incrementar el flujo de visitantes y afirmó que actualmente alrededor del 13 % de los turistas que llegan al país visitan esta zona histórica.
El funcionario citó entre las obras entregadas el Museo del Mar, la Fortaleza Ozama, el Museo de la Catedral y la Puerta de la Misericordia, además de intervenciones realizadas en más de 12 iglesias y trabajos de construcción y rehabilitación de aceras y contenes.
Collado reiteró su compromiso de continuar recuperando espacios de la Ciudad Colonial para el disfrute de residentes y visitantes nacionales e internacionales