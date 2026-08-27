Ministro David Collado lanza en Puerto Plata el programa "Turismo Cerca de Ti"

El nuevo programa se desarrollará sobre tres ejes principales: sostenibilidad y gestión de los destinos, seguridad turística y reforzamiento de la normativa turística ( FOTO CEDIDA POR EL MINISTERIO DE TURISMO )

El ministro de Turismo, David Collado, lanzó este jueves en Puerto Plata el programa nacional "Turismo Cerca de Ti", una iniciativa que busca integrar a las comunidades y a los distintos sectores de la cadena de valor turística para fortalecer los destinos del país.

Durante el acto de lanzamiento, Collado explicó que el nuevo programa parte de una visión en la que las comunidades tienen un papel fundamental en el desarrollo de la actividad turística.

Collado sostuvo que detrás de cada experiencia turística hay personas, familias y comunidades, por lo que consideró necesario trabajar directamente con los sectores que forman parte de la actividad.

"Con ´Turismo Cerca de Ti´ queremos escuchar, acompañar y trabajar de la mano con todos los sectores, porque nuestra gente es la verdadera esencia y la principal protagonista del desarrollo turístico", expresó.

Tres ejes

El nuevo programa se desarrollará sobre tres ejes principales: sostenibilidad y gestión de los destinos, seguridad turística y reforzamiento de la normativa turística.

En materia de sostenibilidad, contempla acciones relacionadas con la planificación, el ordenamiento territorial, la señalización y la protección de los recursos naturales y culturales.

"El turismo se construye con la gente y para la gente" David Collado Ministro de Turismo “

El componente de seguridad busca fortalecer la asistencia a los visitantes, la protección de niños, niñas y adolescentes, la vigilancia y la regularización de las actividades vinculadas al turismo.

Te puede interesar Punta Bergantín tendrá un programa para medir su impacto económico y social en Puerto Plata

Mientras que el tercer eje está dirigido a actualizar las regulaciones, supervisar los servicios y reforzar los estándares de calidad y seguridad.

Collado destaca seguridad del país

Durante el lanzamiento, el ministro aseguró que República Dominicana mantiene altos niveles de seguridad entre los principales destinos turísticos de la región.

Para sustentar su afirmación, citó datos correspondientes a 2024 del Observatorio Interamericano de Seguridad de la Organización de Estados Americanos (OEA).

"República Dominicana es un destino seguro. Hemos avanzado significativamente y continuaremos trabajando junto con las comunidades, las empresas y las instituciones para elevar aún más nuestros niveles de seguridad, organización, calidad y sostenibilidad", manifestó.

Participación de la cadena turística

El lanzamiento del nuevo programa contó con la participación de representantes de distintos sectores relacionados con la actividad turística en Puerto Plata.

En el encuentro estuvieron autoridades provinciales y municipales, líderes comunitarios y religiosos, asociaciones empresariales, clústeres turísticos y representantes de los sectores hotelero, gastronómico, comercial, aeroportuario, portuario, financiero y de salud.

También participaron operadores turísticos, guías, artesanos, taxistas, cocheros, vendedores de playa, medios de comunicación y otros prestadores de servicios.

El Ministerio de Turismo indicó que con "Turismo Cerca de Ti" busca que el crecimiento de la actividad turística se traduzca en bienestar, oportunidades y una mejor calidad de vida para las comunidades.

El lanzamiento en Puerto Plata marca el inicio de este nuevo programa nacional, con el que el Ministerio de Turismo procura promover destinos más seguros, sostenibles, ordenados, inclusivos y competitivos.