Ministerio de Turismo inaugura parador fotográfico en Punta Rucia

La infraestructura ocupa un área de 352 metros cuadrados, con una zona de influencia de 1,391 metros cuadrados, de acuerdo a Turismo ( FOTO CEDIDA POR EL MITUR )

El ministro de Turismo, David Collado, inauguró este jueves un parador fotográfico en la playa de Punta Rucia, una obra que busca convertir este espacio en un nuevo punto de referencia para visitantes y residentes de este destino turístico de Puerto Plata.

La infraestructura fue construida con una inversión de 10,822,480 pesos y ocupa un área de 352 metros cuadrados, con una zona de influencia de 1,391 metros cuadrados.

Durante la inauguración, Collado destacó que el parador aporta un elemento de identidad a Punta Rucia y forma parte de las intervenciones que desarrolla el Ministerio de Turismo para mejorar los espacios públicos de los principales destinos del país.

"Pequeñas obras como esta marcan la diferencia y es el inicio de otras acciones que tomaremos para seguir mejorando el entorno de esta impresionante y hermosa playa de Punta Rucia, la antesala de Cayo Paraíso", expresó.

Una obra para visitantes y residentes

Conforme a una nota de prensa del Ministerio de Turismo (Mitur), el proyecto incluyó la construcción de un área de contemplación y un letrero de marca ciudad en hormigón armado, además de aceras peatonales, bordillos, contenes y trabajos de pavimentación.

También se realizaron trabajos de jardinería, iluminación y paisajismo, así como la instalación de mobiliario urbano, zafacones, bolardos, señalización vial y pintura de una caseta.

Como parte de la intervención también fueron asfaltados tramos de la vía y reconstruidas aceras y contenes. Además, se colocaron cubresuelos para contribuir a la protección del borde costero.

La obra fue supervisada por el Comité Ejecutor de Infraestructuras en Zonas Turísticas (CEIZTUR) del Ministerio de Turismo.

Punta Rucia, puerta de entrada a Cayo Arena

Punta Rucia está ubicada a unos 70 kilómetros de la ciudad de Puerto Plata y constituye uno de los principales atractivos turísticos de la provincia.

El lugar se caracteriza por sus playas de aguas cristalinas y su entorno natural, además de ser uno de los puntos de partida hacia Cayo Arena, reconocido por sus paisajes y playas.

Con la inauguración del parador fotográfico, el Ministerio de Turismo suma una nueva infraestructura turística a Punta Rucia, con el propósito de mejorar el entorno y fortalecer la imagen del destino.