MINI apuesta por los viajes por carretera para promover el turismo en Samaná

La actividad incluyó vehículos MINI Countryman y MINI Cooper S. ( FOTOGRAFIA CEDIDA POR LA MARCA MINI )

Una ruta por carretera hacia Cap Limón y Playa Morón reunió a clientes e invitados de MINI como parte de una iniciativa de la marca para promover los viajes por carretera y el turismo local en Samaná.

La jornada partió desde el showroom de MINI, en la avenida Abraham Lincoln, en Santo Domingo, y recorrió distintos puntos de la provincia de Samaná, donde los participantes tuvieron como destino final dos de sus atractivos costeros.

La actividad incluyó vehículos MINI Countryman y MINI Cooper S, además de la participación de integrantes de la comunidad de BMW Motorrad, quienes acompañaron el recorrido en motocicletas.

Objetivos de la iniciativa

De acuerdo con una nota de prensa, la iniciativa buscó recuperar el concepto de los viajes por carretera como una experiencia en sí misma y fortalecer el vínculo entre la marca y su comunidad.

"Queríamos recuperar ese espíritu de salir de la ciudad y encontrarnos con nuestra comunidad en un destino como Samaná. Hay una relación muy especial entre conducir, descubrir nuevos lugares y disfrutar de todo lo que sucede en el trayecto", explicó Giovanni Molina, gerente de MINI y BMW Motorrad.

Samaná fue escogida para la actividad por sus paisajes costeros y las posibilidades que ofrece para realizar recorridos por carretera antes de llegar a los principales puntos turísticos.

La actividad forma parte de las acciones de MINI dirigidas a mantener el contacto con su comunidad de clientes y a vincular la experiencia de sus vehículos con recorridos turísticos dentro de República Dominicana.