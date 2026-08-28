Punta Bergantín incorpora dos nuevos proyectos residenciales y apuesta por la inversión del Cibao

Andrés Marranzini Grullón, director ejecutivo del Fideicomiso Punta Bergantín. ( FOTOS CEDIDAS POR PUNTA BERGANTÍN )

Punta Bergantín lanzó dos nuevos proyectos residenciales, Villas Hacienda Serena y Apartamentos Velavento, como parte de la oferta inmobiliaria del desarrollo turístico ubicado en la costa norte del país.

Los proyectos fueron presentados en Santiago de los Caballeros, ciudad que sus promotores identifican como un mercado de interés por su actividad empresarial y capacidad de inversión, además de su cercanía con Puerto Plata.

Villas Hacienda Serena y Apartamentos Velavento se integrarán al modelo de desarrollo de Punta Bergantín, que contempla componentes hoteleros, residenciales, comerciales, recreativos y de entretenimiento, además de espacios de playa.

Durante la presentación, el ministro de Turismo, David Collado, afirmó que la incorporación de nuevos proyectos inmobiliarios forma parte de la estrategia para reposicionar a Puerto Plata y ampliar la capacidad de la región norte para atraer inversiones vinculadas al turismo.

"Punta Bergantín representa la visión que tenemos para esta etapa del turismo en Puerto Plata para atraer inversión, diversificar la oferta y generar desarrollo más allá de la actividad hotelera tradicional", señaló Collado.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/29/david-collado-punta-bergantinjpg-9a025954.png El ministro de Turismo, David Collado. (CEDIDA POR PUNTA BERGANTÍN) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/29/a889d652-b64f-44b0-8bf5-9085c425346b-d9260811.jpg Autoridades y desarrolladores durante el lanzamiento de Villas Hacienda Serena y Apartamentos Velanto en Santiago. (CEDIDA POR PUNTA BERGANTÍN) ‹ >

Además dijo que la incorporación de Villas Hacienda Serena y Apartamentos Velavento demuestra que el sector privado está respondiendo con confianza a este proyecto y "que estamos creando las condiciones para que el crecimiento turístico se traduzca en más inversiones, empleos y oportunidades para toda la región norte".

El presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, sostuvo que Punta Bergantín ha comenzado a pasar de la planificación a resultados concretos, respaldados por la confianza y la participación del sector privado.

Inversiones y conectividad

En tanto, Andrés Marranzini Grullón, director ejecutivo del Fideicomiso Punta Bergantín, destacó el componente inmobiliario como parte de la planificación del proyecto y resaltó el interés en vincular a Santiago con Puerto Plata.

"Punta Bergantín ha sido concebido como un proyecto integral, capaz de generar valor no solo para Puerto Plata, sino para toda la región norte", resaltó Marranzini.

Los desarrolladores de Villas Hacienda Serena y Apartamentos Velavento, Pantaleón Salcedo y Fernando Rosario, respectivamente, señalaron que la integración de ambos proyectos a Punta Bergantín busca combinar inversión y uso residencial dentro de un desarrollo turístico de mayor escala.

Conexión Santiago-Puerto Plata

Uno de los elementos destacados durante la presentación fue la futura conectividad entre Santiago y Puerto Plata. La proyectada Autopista del Ámbar es señalada como una infraestructura que podría reducir a aproximadamente 30 minutos el tiempo de conexión entre ambas ciudades.

Los promotores consideran que esa conexión podría ampliar las posibilidades para el mercado de segundas viviendas, la inversión inmobiliaria y las estadías de corta duración.

Con estos dos proyectos, Punta Bergantín continúa ampliando su oferta residencial mientras avanza el desarrollo de un destino que contempla inversión privada, infraestructura, establecimientos hoteleros y otros componentes vinculados a la actividad turística.