Arajet oferta vuelos con tarifas desde los US$4 por su cuarto aniversario

Avión de la aerolínea dominicana. ( CEDIDA POR ARAJET )

La aerolínea dominicana Arajet celebra su cuarto aniversario en este mes con el lanzamiento de "Purple days" (Días púrpuras), una promoción especial con la que invita a sus pasajeros a festejar cuatro años de operaciones, aprovechando tarifas económicas para viajar a destinos internacionales de toda su red.

La promoción estará disponible desde el 1 hasta el 15 de septiembre de 2026, periodo durante el cual los interesados podrán adquirir boletos con tarifas base promocionales desde cuatro dólares en los distintos mercados donde opera la empresa.

Para los vuelos desde São Paulo (GRU), las tarifas base estarán disponibles desde 44 dólares.

Validez de la promoción

El periodo de viaje de "Purple days" se extenderá desde el 14 de septiembre de 2026 hasta el 31 de marzo de 2027, ofreciendo a los pasajeros la oportunidad de planificar sus próximas vacaciones, escapadas o viajes con anticipación.

La promoción estará disponible en las clases tarifarias básica, clásica, confort y extra de la aerolínea. También, se aplicará a vuelos internacionales en todos los mercados de Arajet.

Las tarifas promocionales no incluyen impuestos, tasas ni cargos de transporte, varían según la clase tarifaria y están sujetas a disponibilidad en una cantidad limitada de asientos, según indica una nota de prensa.

"Estamos en nuestro mes aniversario, y queremos compartir este momento con nuestros pasajeros, quienes han sido parte fundamental de nuestro crecimiento. Con Purple days' queremos agradecer su confianza, ofreciéndoles nuevas oportunidades para viajar, descubrir destinos y mantenerse conectados a través de nuestra red, mientras continuamos trabajando para hacer que volar por las Américas sea cada vez más accesible", expresó el director ejecutivo y fundador de Arajet, Víctor Pacheco.

La promoción da inicio a la celebración de sus cuatro años de operaciones, con el cual la compañía espera continuar fortaleciendo la conectividad aérea y brindando a sus clientes mayores oportunidades para viajar.