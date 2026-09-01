Sin señales de trabajadores ni equipos de construcción, entre la maleza, yerbas secas y algunas puertas aseguradas con madera, permanece el antiguo Hotel Santo Domingo, casi un año después de que el Gobierno anunciara la adquisición de sus terrenos para construir un centro de convenciones y a casi tres meses de que el ministro de Turismo, David Collado, asegurara que comenzaría su demolición.

El 2 de septiembre de 2025, el presidente Luis Abinader anunció la compra de las instalaciones, luego de meses de negociaciones con los propietarios del inmueble, Central Romana Corporation.

El mandatario no reveló entonces el monto de la adquisición de los terrenos, pero explicó que el Gobierno optó por comprarlos debido a que no fue posible concretar la adquisición del antiguo Hotel Hispaniola por razones legales.

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Durante un recorrido por el lugar se observó que el espacio donde funcionaba el Hotel Santo Domingo, ubicado entre las avenidas George Washington (Malecón) y Abraham Lincoln, permanece abierto, pero sin la presencia de trabajadores ejecutando labores de construcción.

Además, desde que cerró sus puertas en 2013, la vegetación ha comenzado a ganar espacio en los alrededores del inmueble, cuya estructura presenta signos visibles de deterioro.

En las instalaciones también se observaron unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, utilizadas para labores de instalación y verificación de las cámaras de videovigilancia colocadas en la ciudad. Según miembros de la institución, los equipos permanecen estacionados en el lugar de manera preventiva.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/31/whatsapp-image-2026-08-31-at-21340-pm-3ea7de92.jpeg Unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 estacionadas temporalmente en parte de los terrenos del antiguo Hotel Santo Domingo. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA)

Un plazo que se acerca

A mediados de junio de 2026, durante la presentación de los resultados de la llegada de turistas en los primeros cinco meses del año, el ministro de Turismo, David Collado, informó que en aproximadamente tres meses iniciarían los trabajos de demolición del antiguo Hotel Santo Domingo para comenzar la construcción del centro de convenciones.

En esa ocasión, Collado aseguró que ya se estaban realizando los planos arquitectónicos y estructurales de la obra y que el siguiente paso sería iniciar la destrucción de la antigua infraestructura para dar paso a la edificación del nuevo proyecto.

"Se están realizando los planos, los planos estructurales para en tres meses arrancar con la demolición del hotel", afirmó el ministro.

Sin embargo, cuando está próximo a cumplirse el plazo anunciado, aún no se visualizan elementos que indiquen el inicio de la obra, que, según Collado, está llamada a transformar el turismo de negocios y la ocupación hotelera de la República Dominicana.

Millones de dólares en inversión

David Collado también anunció en junio pasado que desde el Ministerio de Turismo se transfirieron al Gobierno central 18 millones de dólares para la adquisición de 34,000 metros cuadrados de los 61,000 que conforman los terrenos del antiguo Hotel Santo Domingo, donde se levantará la infraestructura.

"Esos recursos fueron entregados al Gobierno central porque no queríamos que Turismo tenga ninguna ejecución directa por la compra de este terreno", explicó.

Añadió que la compra fue realizada por Bienes Nacionales y que, una vez concluido el proceso administrativo, los terrenos serían transferidos al Consejo de Fomento Turístico, entidad que ejecutará el proyecto junto al Banco de Reservas.

Collado, aseguró, además, que dicha institución financiera había contratado, mediante licitación bajo el esquema de entidad privada y con universidades como veedores, a los arquitectos responsables del diseño de la obra.

Estas declaraciones fueron ofrecidas hace casi tres meses. Al contactar nuevamente al Ministerio de Turismo para conocer una actualización sobre el estado de la obra, no obtuvimos respuesta.

Importancia del proyecto

Una de las razones para impulsar el proyecto, es que la capital no cuenta con un espacio con capacidad para albergar grandes eventos y convenciones. Así lo considera el ministro de Turismo, quien sostiene que la situación representa una limitación para el desarrollo del turismo de reuniones y de negocios.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/31/whatsapp-image-2026-08-31-at-21335-pm-904c8615.jpeg Signos de deterioro en la estructura del antiguo Hotel Santo Domingo. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA)

Por ello, espera que la ocupación hotelera registre incrementos de entre un 6 % y un 7 %, y genere un impacto significativo en la economía y en el posicionamiento de Santo Domingo como destino para eventos internacionales.

La planificación de la obra cuenta con la asesoría de la Institución Ferial de Madrid (Ifema), que anualmente acoge la Feria Internacional del Turismo (Fitur).

De acuerdo con las autoridades, el propósito de esta asesoría es garantizar un diseño funcional que evite errores registrados en otros países y permita albergar tanto convenciones como grandes espectáculos.