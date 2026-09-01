El crucero Celebrity Beyond llega a Taíno Bay con más de 3,200 pasajeros

El crucero Celebrity Beyond. ( FOTO CONCEDIDA POR LA APORDOM )

El puerto turístico Taíno Bay recibió este martes el crucero Celebrity Beyond, procedente de Miami, con 3,224 pasajeros y 1,444 tripulantes, como parte de las 38 escalas previstas para septiembre en puertos y fondeaderos del país, informó la Autoridad Portuaria Dominicana.

La embarcación atracó a las 7:46 de la mañana y partió a las 2:30 de la tarde con destino a Tórtola.

Entre las llegadas destacadas del mes figura el Regal Princess, de Princess Cruises, con visitas a Puerto Plata programadas para los días 14 y 28 de septiembre, de 10:00 de la mañana a 5:00 de la tarde. La programación de septiembre incluye operaciones de Carnival Cruise Line, Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line, MSC Cruises, Celebrity Cruises, Virgin Voyages y Princess Cruises, con escalas en Puerto Plata, La Romana y Cabo Rojo.

Entre las embarcaciones previstas figuran Carnival Mardi Gras, Carnival Celebration, Norwegian Prima, MSC World America, Resilient Lady y Allure of the Seas.

Acciones de la autoridad

El director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana, Alejandro Campos, destacó que una de las prioridades de su gestión es consolidar al país como un centro de cruceros del Caribe, mediante el fortalecimiento de las terminales, la atracción de nuevas líneas y una mayor participación de las comunidades en los beneficios de esta actividad.

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"República Dominicana ha demostrado que tiene el potencial para consolidarse como un verdadero hub de cruceros del Caribe", manifestó Campos.

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