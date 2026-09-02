Asonahores destaca el aporte del turismo a la economía en inauguración de su feria comercial

La Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) inauguró este miércoles su 38 exposición comercial, la más grande realizada por la entidad, con la participación de 324 empresas que buscan generar negocios y fortalecer los vínculos entre los distintos sectores que forman parte de la cadena de valor del turismo.

El presidente de Asonahores, Juan Bancalari, destacó durante el acto de apertura que la feria se ha convertido en una plataforma para que hoteleros y suplidores puedan establecer relaciones comerciales, intercambiar experiencias y concretar negocios.

Inversión en compras locales

Bancalari resaltó el impacto que tiene la actividad turística sobre otros sectores de la economía dominicana y reveló que la industria realiza más de 200,000 millones en compras locales cada año.

Asimismo, indicó que el sector destina alrededor de 60,000 millones al pago de nómina, además de los impuestos y otros aportes que genera su actividad.

La presencia en la feria de empresas vinculadas a la banca, los seguros, la agroindustria, los alimentos, los muebles, la ropa y otros sectores, dijo, constituye una muestra de la importancia del turismo como consumidor de bienes y servicios nacionales y extranjeros.

Bancalari señaló que la demanda para participar en la exposición ha crecido al punto de que los 300 stands disponibles están ocupados, por lo que planteó la necesidad de ampliar el espacio de cara a la próxima edición.

República Dominicana se encamina a los 12 millones de visitantes

Durante la apertura, el ministro de Turismo, David Collado, destacó el crecimiento sostenido de la llegada de visitantes al país y proyectó que República Dominicana podría cerrar este año con 12.3 millones de turistas.

Collado recordó que el país recibió 10.3 millones de visitantes en 2023, 11.2 millones en 2024 y 11.7 millones en 2025, esta última cifra considerada hasta entonces como la más alta registrada en la historia del turismo dominicano.

El ministro sostuvo que el reto ahora no consiste únicamente en continuar aumentando la llegada de turistas, sino en conseguir que estos gasten más durante su estadía y que ese crecimiento tenga un mayor impacto en la economía de los dominicanos.

En ese sentido, abogó por elevar la tarifa hotelera, incrementar el gasto de los visitantes y avanzar hacia un modelo de turismo sostenible, acompañado de una mejor planificación y ordenamiento territorial de los principales destinos.

Reconocen trayectoria de Frank Rainieri Uno de los momentos destacados del acto fue el reconocimiento realizado por Collado al empresario Frank Rainieri, fundador del Grupo Punta Cana, a quien atribuyó un papel fundamental en el desarrollo turístico de Punta Cana y en la proyección internacional de ese destino. Collado recordó que, cuando Rainieri comenzó a desarrollar el proyecto turístico, Punta Cana era una zona prácticamente desértica y destacó la visión del empresario para convertirla en una marca reconocida a nivel internacional. "Punta Cana era un desierto", expresó el ministro al resaltar la trayectoria y el aporte de Rainieri al turismo dominicano. Al recibir el reconocimiento, Rainieri sostuvo que lo considera más que un reconocimiento personal, una valoración al proceso de integración de los distintos sectores productivos alrededor del turismo. "El turismo logró lo que todo añoramos, ser la industria nacional", afirmó Rainieri, quien destacó que prácticamente todos los sectores de la economía dominicana tienen algún vínculo con la actividad turística.

Negocios, innovación y capacitación

La vicepresidenta ejecutiva de Asonahores, Aguie Lendor, explicó que la exposición ha evolucionado durante sus 38 años y que en esta edición se incorporaron herramientas de inteligencia artificial para facilitar la experiencia de los participantes.

Entre las novedades se encuentra un sistema que permite a los asistentes consultar información sobre los expositores y localizar los diferentes stands dentro de la feria.

La agenda también incluye un programa de conferencias y actividades formativas sobre responsabilidad penal empresarial, inteligencia artificial y manejo financiero.

La gastronomía tendrá igualmente un espacio importante, con actividades vinculadas al Restaurant Week y la incorporación de nuevas ciudades a esta iniciativa, entre ellas Jarabacoa y Puerto Plata.

Lendor destacó además la participación de artesanos y empresas que forman parte de la cadena de suministro del turismo, al considerar que la feria constituye una plataforma para mostrar el talento y la producción dominicana.

El turismo como motor económico

El presidente de Asonahores afirmó que el turismo representa alrededor del 15 % del producto interno bruto y genera más de 11,000 millones de dólares en divisas.

A su juicio, el crecimiento alcanzado por la industria debe continuar acompañado de una mayor integración con la producción nacional y de nuevas oportunidades para las empresas dominicanas.

La 38 exposición comercial de Asonahores reúne durante esta semana a empresas, hoteleros y compradores de distintas zonas del país, con el objetivo de concretar negocios y generar nuevas alianzas dentro de la cadena de valor turística.