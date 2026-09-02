2026 consolida dos rumbos turísticos: RD crece y Cuba sigue en caída

El auge de la llegada de turistas a la República Dominicana contrasta con la caída abrupta de visitantes en Cuba. ( IMAGEN GENERADA CON IA )

El turismo de República Dominicana y Cuba, dos de los destinos históricos del Caribe, transita en 2026 por caminos cada vez más distantes. Mientras el mercado dominicano consolida el crecimiento alcanzado después de la pandemia y se encamina hacia otro récord de visitantes, la industria cubana registra una caída superior al 60 %, acompañada por la reducción de vuelos y la salida de importantes operadores hoteleros.

República Dominicana recibió 7,700,118 visitantes entre enero y julio, más de medio millón por encima de igual período de 2025, para un crecimiento interanual de 7 %, según las estadísticas divulgadas por el Ministerio de Turismo.

El desempeño llevó al ministro David Collado a proyectar que el país podría superar los 12 millones de visitantes al cierre de 2026.

El avance de RD y el retroceso de Cuba El avance prolonga el récord de 2025, cuando el país recibió 11,676,901 visitantes, un 4.7 % más que el año anterior. A ese crecimiento se suman una amplia conectividad aérea, la expansión de los cruceros y nuevas inversiones en los principales polos turísticos. La fotografía es radicalmente distinta en Cuba. La isla recibió 387,591 turistas internacionales durante el primer semestre de 2026, un 60.7 % menos que en igual período de 2025. Solo en junio arribaron 28,100 visitantes, según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) publicados por Diario Libre. El deterioro se ha profundizado durante el año. La falta de combustible, la crisis económica y energética, las sanciones y presiones de Estados Unidos y la reducción de conexiones aéreas han afectado mercados tradicionales como Canadá, Rusia y Europa. A esto se añade la salida total o parcial de cadenas hoteleras internacionales. El contraste también alcanza a las empresas españolas que durante décadas tuvieron una presencia importante en ambos mercados. Diario Libre documentó en junio cómo Meliá e Iberostar reforzaban su apuesta por República Dominicana mientras reducían operaciones en Cuba. Posteriormente, Meliá anunció el cese de toda su actividad en la isla y la aerolínea Iberia prolongó hasta junio de 2027 la suspensión de sus vuelos directos a La Habana. Así, mientras República Dominicana fortalece su posición entre los principales destinos turísticos del Caribe y amplía su capacidad para recibir viajeros, Cuba afronta uno de los momentos más difíciles de una industria que durante décadas constituyó una de sus principales fuentes de divisas.

Los principales mercados emisores se alejan de Cuba

La caída se observa en los principales mercados emisores de la isla, en medio la crisis económica que afronta: Canadá bajó 70.3 %, hasta 126,937 turistas; Rusia, 66.8 %, hasta 21,235; y Estados Unidos, 53.8 %, hasta 31,001. Solo en junio Cuba recibió 28,100 turistas internacionales.