Inauguran en Puerto Plata feria turística con más de 300 compradores nacionales e internacionales

Ejecutivos e invitados durante la inauguración del evento. ( CEDIDA POR AVENTÚRATE RD )

Autoridades y representantes del sector turístico inauguraron este martes la segunda versión de la feria Aventúrate RD, evento que procura facilitar el contacto directo entre los proveedores de experiencias y los profesionales responsables de su comercialización.

La actividad reúne a 60 expositores vinculados con la oferta turística dominicana y recibe a más de 300 compradores, entre agentes de viajes y turoperadores. De este grupo, el 20 % corresponde al mercado nacional y el 80 % procede de mercados internacionales, según precisa una nota de prensa.

Durante el acto, celebrado en el hotel Holiday Inn Puerto Plata, Jakaira Cid, CEO de Manureva y de Aventúrate RD, informó que esta edición congrega a agentes de viajes mayoristas y minoristas procedentes de más de 15 países, interesados en conocer las principales propuestas de turismo de aventura y alternativo que posee la República Dominicana.

Explicó que esta participación responde a la evolución de un viajero que ya no se conforma con visitar un lugar, sino que busca vivirlo a través de su gente, su cultura y las historias que lleva consigo al regresar a casa.

Cid sostuvo que la innovación, la tecnología y la inteligencia artificial abren nuevas posibilidades para conectar mercados y personalizar la oferta, pero advirtió que ese avance debe acompañarse de la preservación de la identidad de las comunidades.

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En ese sentido, definió Aventúrate RD como una plataforma para promover un turismo sostenible, capaz de generar oportunidades, proteger los recursos y mostrar al mundo "esa otra República Dominicana" mediante experiencias vinculadas con la gastronomía, la cultura, la naturaleza y la historia.

Ricardo Felip, vicepresidente de Coral Hospitality, empresa gestora del hotel sede, afirmó que la incorporación del Holiday Inn Puerto Plata a su portafolio expresa la confianza de la compañía en el destino, en el crecimiento del turismo dominicano y en la capacidad del país para ampliar una oferta hotelera diversa y competitiva.

Felip agregó que la gestión hotelera debe trascender el alojamiento y contribuir con la economía del entorno, la creación de experiencias y el desarrollo del talento local.

Anthony González, vicepresidente del Clúster Turístico del Destino Puerto Plata, señaló que la evolución del destino es resultado del trabajo conjunto de gremios, asociaciones, empresarios y emprendedores.

Valoró Aventúrate RD como un espacio que conecta a quienes crean y comercializan nuevas experiencias, favorece la diversificación de la oferta y abre oportunidades para un turismo más inclusivo. Asimismo, reconoció a Manureva Tours por dar continuidad a una iniciativa que fortalece la cadena de valor turística de la provincia.

El cierre de las intervenciones estuvo a cargo de Yira Vermenthon, directora de Iniciativas Provinciales del Ministerio de Turismo, quien reafirmó el compromiso institucional de respaldar iniciativas que amplíen la oferta nacional mediante propuestas vinculadas con la aventura, la naturaleza, la cultura y la participación comunitaria.

Agenda de la feria

La feria contempla una agenda de encuentros de negocios y espacios para presentar propuestas vinculadas con la aventura, la naturaleza, la cultura y otras modalidades de turismo que complementan la oferta tradicional del país.

La agenda continuará durante tres días con encuentros de negocios entre compradores, expositores y profesionales del sector.