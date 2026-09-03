Frank Rainieri: "Necesitamos más formación técnica para atender el crecimiento turístico"

El empresario turístico Frank Rainieri reclamó mayor inversión pública y una transformación de la formación educativa en las zonas turísticas para responder al crecimiento de la industria, al considerar que el país enfrenta un déficit de personal capacitado para ocupar los puestos que demanda el sector.

Rainieri, entrevistado en el marco de la inauguración de la versión 38 de la exposición comercial de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores),planteó que las escuelas públicas de las provincias turísticas incorporen programas de inmersión en inglés y que se fortalezca la educación técnica mediante carreras de dos años que permitan a los jóvenes incorporarse rápidamente al mercado laboral.

"Necesitamos que todas las escuelas públicas tengan programa de inmersión en inglés", sostuvo el empresario, quien señaló que una de las principales quejas del sector hotelero es la falta de personal con dominio de ese idioma.

También propuso crear programas de formación de dos años, similares a los junior colleges de Estados Unidos, para preparar a los jóvenes en áreas vinculadas directamente con la actividad turística.

A su juicio, en las provincias turísticas se debe priorizar la formación en carreras técnicas que respondan a la demanda laboral, en lugar de continuar ampliando programas profesionales que no necesariamente garanticen una rápida inserción en el mercado de trabajo.

En ese sentido, sugirió convertir las escuelas secundarias públicas de las provincias turísticas en politécnicos, donde los estudiantes puedan capacitarse en áreas como gastronomía, recepción hotelera, plomería y electricidad, entre otras especialidades.

"Nosotros necesitamos concentrarnos en aquello que le puede garantizar un trabajo digno a la persona el día que termina de estudiar", afirmó.

Rainieri argumentó que el crecimiento de la actividad turística ha generado una demanda de trabajadores que el sistema educativo debe atender con mayor rapidez.

"Tenemos más abogados que Francia", expresó para cuestionar la concentración de estudiantes en determinadas carreras y defender una mayor orientación de la educación hacia las áreas donde existe una oferta real de empleos.

Reclama mayor inversión pública

Rainieri consideró, además, que el crecimiento acumulado durante las últimas décadas ha sido superior al ritmo de la inversión pública en algunas zonas, por lo que entiende que el Estado debe aumentar su nivel de inversión, especialmente en las provincias donde la actividad turística genera un importante aporte económico.

"Tenemos muchos aspectos atrás de 20 años, o 30 años", señaló al referirse a los desafíos que enfrenta la zona turística.

El empresario sostuvo que las autoridades deben atender esos rezagos mientras continúa la expansión de la industria, debido a que el crecimiento del turismo genera nuevas necesidades de infraestructura y servicios.

Pide definir política contra el sargazo Otro de los temas que Rainieri considera prioritarios es el sargazo, frente al cual reclamó que el país establezca una política coherente y firme. "Tenemos que enfrentar el sargazo, tenemos que tener una política de sargazo", afirmó. Advirtió que las decisiones deben adoptarse con suficiente anticipación, debido al tiempo que requiere adquirir e instalar determinadas soluciones. Explicó que, si se opta por un programa de barreras contra el sargazo, el proceso debe comenzar con tiempo, ya que, según indicó, traerlas puede tomar alrededor de seis meses y su instalación otros dos meses.

Advierte sobre la arrabalización

Rainieri también llamó a enfrentar la arrabalización de las zonas urbanas y avanzar en la aplicación de planes de ordenamiento territorial.

"Tenemos el tema de la arrabalización de las zonas urbanas, del plan de ordenamiento. Ya tenemos que poner en marcha un plan de ordenamiento", afirmó.

Consideró que el crecimiento turístico requiere reglas claras para organizar el desarrollo de las comunidades y evitar que las decisiones respondan únicamente a intereses particulares.

En ese contexto, planteó que las instituciones gubernamentales deben brindar a las zonas turísticas un respaldo acorde con su población y con el aporte económico que generan.

Rainieri reconoció que en el país se ejecutan diversas acciones, pero insistió en que la expansión del turismo exige continuar trabajando en infraestructura, educación, ordenamiento territorial y otros aspectos pendientes.

"Hay muchas cosas por delante y hay que resolverlo", concluyó.