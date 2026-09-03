Empresas se integran a la cadena turística para mejorar la experiencia del visitante

La XXXVIII Exposición Comercial de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores). ( DIARIO LIBRE / PATRICIA HEREDIA. )

El turismo dominicano ya no se limita a ofrecer una habitación, una piscina o una playa. Detrás de la experiencia de cada visitante existe una amplia red de empresas que aporta desde gastronomía, diseño y tecnología hasta entretenimiento, confort y soluciones sostenibles, con el objetivo de hacer más completa y diferenciada la oferta del país.

Esa transformación se refleja en la XXXVIII Exposición Comercial de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), que reúne más de 300 stands en BlueMall Punta Cana y permite conocer la diversidad de proveedores que sostiene al turismo nacional.

En la feria confluyen empresas de alimentos y bebidas, tecnología, mobiliario, equipamiento gastronómico, energía, construcción, gestión de residuos y otros servicios que, aunque muchas veces no tienen contacto directo con el turista, inciden en lo que este come, los espacios que disfruta, la comodidad con la que descansa y las actividades que realiza durante su estadía.

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Impacto económico

La dimensión económica de esa red también es significativa. Asonahores informó que durante 2025 el turismo generó más de RD$220,000 millones en compras de bienes y servicios nacionales, mientras que solo en julio las adquisiciones a proveedores alcanzaron RD$11,590 millones.

El presidente de Asonahores, Juan Bancalari, ha resaltado que el dinero generado por el turismo no permanece dentro de los hoteles, sino que circula por sectores como la agricultura, la industria, el transporte, la construcción, la tecnología y los servicios.

Un recorrido por los stands permite observar cómo evoluciona esa cadena y cómo distintas empresas buscan contribuir a una experiencia turística que va más allá del alojamiento.

De un producto a una experiencia

Uno de los ejemplos aparece en el ámbito de la gastronomía y las bebidas. Rum Cata se presenta como una empresa especializada en convertir productos dominicanos, como el ron, la mamajuana, el café y el vino, en experiencias sensoriales que involucran al visitante.

Su propuesta busca que el turista no se limite a consumir un producto, sino que conozca su historia, participe en su elaboración, lo pruebe y descubra los elementos culturales que lo rodean.

Entre sus propuestas figura una experiencia de mamajuana en la que los participantes aprenden a preparar la bebida, la degustan y experimentan con ingredientes como cáscara de naranja y canela para modificar sus sabores.

La iniciativa refleja una tendencia que gana espacio en el turismo: convertir productos tradicionales en actividades participativas que generen recuerdos y vínculos culturales.

Gastronomía como parte de la experiencia

La búsqueda de diferenciación también alcanza los alimentos que llegan a las mesas de hoteles y restaurantes.

Livomi Enterprise, empresa con 13 años en el mercado dominicano, acudió a la exposición con una oferta dirigida al sector hotelero que incluye carnes, pescados, mariscos, quesos, embutidos y otros productos destinados a una gastronomía cada vez más especializada.

Su portafolio incluye cortes de carne que van desde Wagyu hasta categorías Prime y Choice, además de pescados, mariscos, productos lácteos y charcutería procedentes de distintos mercados.

La empresa procesa carnes con materias primas nacionales e importadas y fabrica productos como hamburguesas, carnes molidas, salchichas, tocino, jamones y pastrami.

Su propuesta muestra cómo la experiencia del visitante también se construye desde el plato, en un sector hotelero que busca ampliar y sofisticar sus opciones gastronómicas.

Diseño y sostenibilidad

El diseño es otro de los componentes que adquiere importancia en la búsqueda de diferenciación.

Paló Diseños Creativos trabaja en acabados arquitectónicos para las llamadas áreas nobles de los hoteles, utilizando madera, metal, fibras, textiles y tapicería para restaurantes y otros espacios.

Para la empresa, esos elementos no forman parte únicamente de la decoración, sino también de la identidad que el establecimiento transmite al huésped.

La misma lógica está presente en Fontana, especializada en la fabricación de mobiliario modular, que destaca la posibilidad de diseñar y producir piezas para hoteles y otros espacios en tiempos más cortos que los métodos tradicionales.

La empresa, que cuenta con una sucursal en Punta Cana, también apuesta por la producción local y por ofrecer soluciones personalizadas para proyectos turísticos.

En espacios exteriores, Terra, del Grupo Johnson, concentra su propuesta en mobiliario diseñado para resistir las condiciones de áreas al aire libre, como playas, piscinas, montañas y otros lugares expuestos al sol y al agua.

La oferta evidencia la importancia de los espacios que rodean al huésped, entre ellos restaurantes, terrazas, piscinas, áreas sociales y zonas exteriores que forman parte de la percepción que el visitante se lleva del destino.

Innovación tecnológica

La innovación tecnológica constituye otro de los elementos presentes en la cadena turística.

Equipan, especializada en equipamiento gastronómico para hoteles, restaurantes, cafeterías, panaderías y otros negocios, presentó entre sus novedades una freidora automática que reduce olores y humo y que, en determinadas condiciones, puede operar sin campana de extracción.

El equipo utiliza 5.5 litros de aceite, incorpora filtros de carbón y permite freír productos de manera simultánea, una solución orientada a hacer más eficientes determinados procesos de cocina.

Aunque el visitante probablemente nunca conozca el equipo utilizado para preparar sus alimentos, este tipo de tecnología puede influir en la rapidez, eficiencia y calidad del servicio que recibe.

Sostenibilidad en el turismo

La sostenibilidad también forma parte de la oferta turística, aunque muchas de sus acciones no sean visibles para el visitante.

Eco Dominicana Roger, empresa dedicada a la gestión de residuos sólidos, fabrica equipos como compactadores y cajas estacionarias y ofrece servicios para empresas de distintos sectores, incluidos hoteles y restaurantes.

Su presencia en la feria muestra otra parte de la cadena turística: la necesidad de gestionar adecuadamente los residuos que genera una actividad que recibe millones de visitantes y mantiene en funcionamiento miles de establecimientos.

La experiencia que percibe el turista es, de esta forma, la parte visible de una estructura mucho más amplia.

Desde los alimentos que llegan a la cocina y el mobiliario de una terraza hasta los equipos utilizados para preparar un plato, los acabados de un restaurante, las actividades culturales y sensoriales y el manejo de los residuos, una extensa red empresarial participa en la construcción de esa experiencia.

El ministro de Turismo, David Collado, ha planteado que el éxito del turismo no debe medirse únicamente por la cantidad de visitantes, sino también por cuánto de ese crecimiento permanece en la economía, genera empleos y fortalece la producción dominicana.

La diversidad de empresas reunidas en la exposición comercial muestra esa otra dimensión. El turismo se extiende a una cadena cada vez más amplia de productos, servicios e innovaciones que buscan enriquecer la visita a República Dominicana y convertirla en una experiencia más completa.