Asonahores y Travegali firman acuerdo para fortalecer el turismo accesible en República Dominicana

Juan Bancalari (izq.) y Rafael Blanco Tejera (der.) suscribieron el acuerdo. ( CEDIDA POR ASONAHORES )

La Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) firmó un acuerdo de cooperación con el portal web de viajes accesible Travegali para fomentar iniciativas de turismo dirigidas a facilitar la participación de personas con discapacidad, adultos mayores y viajeros con movilidad reducida en el país.

El convenio contempla identificar e implementar acciones para mejorar la accesibilidad en los eventos organizados por Asonahores y adecuar los espacios a las distintas necesidades de sus participantes.

Las entidades también procuran que las adecuaciones realizadas para estos eventos puedan permanecer en las ciudades donde se celebren y contribuir al desarrollo de una oferta turística dirigida a un público más amplio.

El presidente de Asonahores, Juan Bancalari, señaló que mejorar la accesibilidad de la oferta turística constituye, además de un tema de inclusión, una oportunidad para aumentar la competitividad del país ante las demandas de los viajeros internacionales.

"Un destino competitivo debe tener la capacidad de recibir y ofrecer experiencias de calidad a todas las personas. La accesibilidad es parte de la evolución que necesita nuestra oferta turística y requiere el compromiso de toda la cadena de valor", afirmó.

Accesibilidad desde la planificación

Como parte del acuerdo, ambas entidades promoverán la incorporación de criterios de accesibilidad en distintos componentes de la cadena turística, entre ellos el transporte, alojamiento, actividades de ocio, servicios de recepción de visitantes y los destinos.

La iniciativa plantea que estas condiciones sean consideradas desde la planificación de los productos y servicios turísticos y no únicamente mediante adaptaciones posteriores.

"El turismo accesible no debe entenderse como una adaptación posterior, sino como una oportunidad para diseñar destinos y experiencias capaces de recibir a todos", sostuvo el presidente de Travegali, Rafael Blanco Tejera.

El ejecutivo consideró que la República Dominicana cuenta con condiciones para avanzar en este segmento y señaló que el acuerdo permitirá trabajar con empresas del sector para incorporar la accesibilidad a su oferta.

¿Qué es travegali?

Travegali es una plataforma especializada en turismo accesible que conecta a viajeros con alojamientos, experiencias y servicios adaptados a distintas necesidades.

De acuerdo con la entidad, tiene presencia en más de 20 países y una red de más de 15,000 hoteles verificados.

La empresa también trabaja con instituciones públicas y privadas en diagnósticos de infraestructura, capacitación de personal, adopción de estándares y estrategias de promoción vinculadas al turismo accesible.

En República Dominicana participó en el proyecto "Destino La Romana Accesible", que en 2025 fue declarado por el Ministerio de Turismo como el primer destino turístico accesible e inclusivo del país.

El acuerdo entre Asonahores y Travegali prevé identificar nuevas iniciativas para incorporar criterios de accesibilidad en otros componentes de la oferta turística nacional.