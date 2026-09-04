La exposición comercial de Asonahores cierra con más de 5,000 visitantes
El 85 % de las empresas participantes regresaron a la feria
Contó con hasta 323 espacios ocupados
La Exposición Comercial de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) cerró este viernes con 323 espacios ocupados por más de 200 empresas y una asistencia superior a los 5,000 visitantes, las cifras más altas registradas por el evento en sus 38 años de celebración.
La feria, que se realizaba desde el 2 septiembre en BlueMall Punta Cana, en La Altagracia, superó la asistencia de 2025, cuando recibió alrededor de 4,000 personas.
De acuerdo con el gremio turístico, el 85 % de las empresas participantes este año había estado en ediciones anteriores y regresaron a la exposición para exhibir sus productos y servicios, además de establecer contactos con compradores vinculados a la actividad turística.
La permanencia de las empresas y el crecimiento de la feria muestran las oportunidades de negocios que genera el turismo en otras actividades económicas, de acuerdo a la vicepresidenta ejecutiva de Asonahores, Aguie Lendor.
"Que el 85 % de las empresas regrese y que este año hayamos alcanzado 323 espacios ocupados y más de 5,000 visitantes demuestra la solidez que ha construido la exposición comercial a lo largo del tiempo", afirmó.
Derrama económica
Lendor sostuvo que la demanda del sector turístico genera oportunidades para suplidores, productores, industrias y prestadores de servicios, lo que permite extender el impacto de esta actividad hacia otros sectores de la economía.
En esta edición participaron compradores y representantes de la industria hotelera, así como empresas de:
- Alimentos y bebidas
- Tecnología
- Servicios financieros
- Mobiliario
- Equipos de cocina
- Soluciones energéticas, entre otros segmentos.
"Detrás de cada habitación ocupada existe una cadena que demanda alimentos, manufactura, tecnología, financiamiento, equipamiento, energía y múltiples servicios", indicó Asonahores.
La exposición también incluyó una agenda de conversatorios sobre el Consejo de Fomento Turístico (Confotur) y su incidencia en el desarrollo del sector, el entorno económico nacional, la responsabilidad penal de las personas jurídicas y el uso de la inteligencia artificial en las industrias turística y hotelera.
Asimismo, se abordó el papel del capital privado y de los fondos de inversión en el desarrollo turístico.
El programa contempló un encuentro económico con representantes de la prensa y la firma de acuerdos de colaboración con otros sectores.
Más de 10 artesanos locales participaron en la exposición como parte de un espacio destinado a la economía creativa y la producción artesanal.
La XXXVIII Exposición Comercial contó con el patrocinio del Ministerio de Turismo y de empresas de los sectores financiero, energético, industrial, comercial y de servicios.