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exposición comercial Asonahores
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La exposición comercial de Asonahores cierra con más de 5,000 visitantes

El 85 % de las empresas participantes regresaron a la feria

Contó con hasta 323 espacios ocupados

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    La exposición comercial de Asonahores cierra con más de 5,000 visitantes
    La vicepresidenta de Asonahores, Aguie Lendor. (CEDIDA POR ASONAHORES)

    La Exposición Comercial de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) cerró este viernes con 323 espacios ocupados por más de 200 empresas y una asistencia superior a los 5,000 visitantes, las cifras más altas registradas por el evento en sus 38 años de celebración.

    La feria, que se realizaba desde el 2 septiembre en BlueMall Punta Cana, en La Altagracia, superó la asistencia de 2025, cuando recibió alrededor de 4,000 personas.

    De acuerdo con el gremio turístico, el 85 % de las empresas participantes este año había estado en ediciones anteriores y regresaron a la exposición para exhibir sus productos y servicios, además de establecer contactos con compradores vinculados a la actividad turística.

    La permanencia de las empresas y el crecimiento de la feria muestran las oportunidades de negocios que genera el turismo en otras actividades económicas, de acuerdo a la vicepresidenta ejecutiva de Asonahores, Aguie Lendor.

    "Que el 85 % de las empresas regrese y que este año hayamos alcanzado 323 espacios ocupados y más de 5,000 visitantes demuestra la solidez que ha construido la exposición comercial a lo largo del tiempo", afirmó.

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    Derrama económica

    Lendor sostuvo que la demanda del sector turístico genera oportunidades para suplidores, productores, industrias y prestadores de servicios, lo que permite extender el impacto de esta actividad hacia otros sectores de la economía.

    En esta edición participaron compradores y representantes de la industria hotelera, así como empresas de:

    • Alimentos y bebidas
    • Tecnología
    • Servicios financieros
    • Mobiliario
    • Equipos de cocina
    • Soluciones energéticas, entre otros segmentos.

    "Detrás de cada habitación ocupada existe una cadena que demanda alimentos, manufactura, tecnología, financiamiento, equipamiento, energía y múltiples servicios", indicó Asonahores.

    La exposición también incluyó una agenda de conversatorios sobre el Consejo de Fomento Turístico (Confotur) y su incidencia en el desarrollo del sector, el entorno económico nacional, la responsabilidad penal de las personas jurídicas y el uso de la inteligencia artificial en las industrias turística y hotelera.

    Asimismo, se abordó el papel del capital privado y de los fondos de inversión en el desarrollo turístico.

    El programa contempló un encuentro económico con representantes de la prensa y la firma de acuerdos de colaboración con otros sectores.

    Más de 10 artesanos locales participaron en la exposición como parte de un espacio destinado a la economía creativa y la producción artesanal.

    La XXXVIII Exposición Comercial contó con el patrocinio del Ministerio de Turismo y de empresas de los sectores financiero, energético, industrial, comercial y de servicios.

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