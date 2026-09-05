Asonahores y AIRD formalizan alianza para fortalecer encadenamiento entre turismo e industria

El vicepresidente ejecutivo de la AIRD Mario E. Pujols y la vicepresidenta ejecutiva de Asonahores, Agui Lendor. ( FOTO TOMADA DE IVANFRAME )

La Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) y la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) formalizaron una alianza dirigida a profundizar el encadenamiento entre el sector turístico y la industria nacional, con el propósito de ampliar las oportunidades para la producción dominicana y lograr que el crecimiento del turismo tenga un mayor impacto en la economía del país.

El acuerdo, firmado en el marco de Expo Asonahores, establece dos pilares de trabajo: el encadenamiento productivo y la sostenibilidad, explicó Mario E. Pujols, vicepresidente ejecutivo de la AIRD.

El primero busca determinar cómo las industrias y la producción nacional pueden vincularse de manera más efectiva con el sector turístico y aumentar su participación como suplidores de los establecimientos que operan en el país.

Pujols señaló que se trata de pasar de una conversación que durante años se ha mantenido sobre la importancia del encadenamiento entre ambos sectores a una relación formal, sustentada en una hoja de ruta que permita desarrollar acciones concretas.

"Si cada quien por su lado ha sido exitoso, imagínese lo que pudiéramos lograr", expresó al destacar el potencial que existe cuando la industria y el turismo trabajan de manera articulada.

La intención, agregó, no es limitar el acuerdo a su firma, sino darle seguimiento y sustentarlo con resultados.

"Nos comprometemos con mantenerlos al tanto del avance de este acuerdo, de sustentarlo con resultados llegado el momento", afirmó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/05/whatsapp-image-2026-09-05-at-25929-pm-3c33dfbc.jpeg La vicepresidenta ejecutiva de Asonahores, Agui Lendor y (FOTO TOMADA DE IVANFRAME)

El turismo como generador de oportunidades para toda la economía

La vicepresidenta ejecutiva de Asonahores, Agui Lendor, destacó que el impacto del turismo debe trascender la llegada de visitantes y reflejarse en una mayor participación de los diferentes sectores de la economía.

"El turismo no llega solo", planteó Lendor al explicar que, aunque es fundamental continuar aumentando y diversificando la llegada de turistas, también es necesario procurar que los beneficios de esa actividad alcancen a los dominicanos.

En ese contexto, resaltó el papel que desempeña la industria nacional como suplidora del sector turístico y señaló que durante el año pasado se realizaron compras por RD$220,000 millones en el mercado local.

La apuesta, sostuvo, es continuar creciendo y conseguir que una proporción cada vez mayor del gasto generado por el turismo permanezca en el país y se distribuya a través de las diferentes cadenas productivas.

La ejecutiva puso como ejemplo que el aumento de la llegada de visitantes debe traducirse en mayor demanda de pollo y otros productos agroindustriales, así como en crecimiento de sectores como el calzado, transporte, productos de limpieza, cosméticos y otros bienes utilizados diariamente por los hoteles y establecimientos turísticos.

De esta manera, el crecimiento de una actividad como el turismo puede generar un efecto multiplicador sobre otras áreas de la economía dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/05/whatsapp-image-2026-09-05-at-25752-pm-9bae4000.jpeg El vicepresidente ejecutivo de la AIRD Mario E. Pujols y la vicepresidenta ejecutiva de Asonahores, Agui Lendor. (FOTO TOMADA DEIVANFRAME)

Impulsar una mayor participación de la industria local

Uno de los trabajos que se desprenden del acuerdo será realizar un levantamiento que permita conocer con mayor precisión qué compra actualmente el sector turístico a la industria nacional y cuáles productos todavía se adquieren en el exterior.

Lendor explicó que el objetivo es identificar qué bienes que demanda el turismo aún no están siendo suplidos localmente y determinar las razones.

"Lo ideal es tener un estudio que nos revele qué estamos comprando en el mercado internacional que no está siendo comprado en el mercado local", planteó.

A partir de esa información, explicó, se podrá determinar si la brecha responde a problemas de calidad, estructura productiva, capacidad, capital u otras condiciones que impiden que una empresa dominicana pueda suplir esos productos.

La intención sería trabajar sobre esas limitaciones para crear las condiciones que permitan aumentar la oferta nacional.

Pujols sostuvo que la industria dominicana ya cuenta con experiencias importantes como suplidora del turismo y de otros sectores dinámicos de la economía. Entre las áreas mencionadas durante el encuentro estuvieron los alimentos y bebidas, la agroindustria, la industria química, los productos de limpieza, la industria cosmética y los materiales utilizados en la construcción.

Una industria preparada para elevar su participación

Lendor resaltó que la industria dominicana ha avanzado en el fortalecimiento de sus estándares y que actualmente existen empresas que cuentan con certificaciones y acreditaciones internacionales.

A su juicio, esa evolución coloca a la producción nacional en mejores condiciones para responder a las exigencias de un sector turístico que también se encuentra en proceso de expansión y diversificación.

La relación entre ambos sectores puede generar, además, un efecto positivo sobre la calidad de los productos disponibles en el mercado.

Pujols explicó que cuando una empresa eleva sus estándares para poder competir y suplir a un determinado cliente, sus competidores también enfrentan el incentivo de mejorar.

Ese proceso, señaló, termina beneficiando no solamente al turismo y a la industria, sino también al consumidor dominicano.

El turismo como puerta de entrada a los mercados internacionales

La alianza también fue vinculada con las posibilidades de internacionalización de la producción dominicana.

Pujols consideró que el turismo puede funcionar como una primera puerta para evaluar la aceptación de los productos nacionales en mercados extranjeros.

La presencia de visitantes procedentes de numerosos países permite que productos dominicanos sean conocidos y consumidos por personas que luego pueden convertirse en potenciales consumidores fuera del país.

Mencionó como ejemplos productos de alimentos y bebidas, productos químicos, cosméticos y otros bienes utilizados durante la estadía de los visitantes.

Sin embargo, explicó que ese proceso debe estar acompañado por el cumplimiento de los requisitos establecidos en los mercados internacionales.

Así como en República Dominicana se exige que los productos cumplan con normas de etiquetado, registros sanitarios y otros requisitos, las empresas que quieran exportar deben responder a las regulaciones de los destinos a los que aspiran llegar.

Por ello, el fortalecimiento del vínculo con el turismo puede convertirse también en un ejercicio para que la industria nacional continúe elevando su calidad y preparación para competir fuera del país.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/05/whatsapp-image-2026-09-05-at-25649-pm-775ddffe.jpeg El vicepresidente ejecutivo de la AIRD Mario E. Pujols y la vicepresidenta ejecutiva de Asonahores, Agui Lendor. (TOMADA DEIVANFRAME)

Sostenibilidad como segundo pilar

El segundo gran componente del acuerdo será el trabajo conjunto en materia de sostenibilidad.

Pujols explicó que tanto Asonahores como la AIRD han desarrollado iniciativas individuales en este ámbito, pero que la alianza permitirá colocar esas experiencias en común y buscar soluciones compartidas.

Entre los temas de interés se encuentran la sostenibilidad, la reciclabilidad, la economía circular y la correcta gestión de los residuos generados por el sector turístico.

En ese contexto, destacó la iniciativa NUVI, Nueva Vida para los Residuos, que la AIRD desarrolla desde 2018 y que puede ponerse al servicio del sector turístico.

Como parte de esa experiencia se ha desarrollado un proyecto piloto en Santo Domingo con hoteles para la recuperación de botellas plásticas PET.

El proyecto, que comenzó con 13 establecimientos y posteriormente se amplió, busca avanzar hacia otros destinos, entre ellos La Romana o Santiago, y extenderse eventualmente a otros materiales, manifestó Lendor.

La visión incluye trabajar no solo con botellas PET, sino también con cartón, vidrio y otros envases y embalajes utilizados en la actividad turística, con el objetivo de contribuir a que esos residuos sean gestionados adecuadamente en el país.

Ante la posibilidad de transformar residuos en energía o fertilizantes, Pujols explicó que se trata de alternativas que no están descartadas dentro de una visión de futuro, aunque consideró que la prioridad inmediata debe ser fortalecer la gestión y reciclabilidad de los residuos.

El desafío del sargazo requiere soluciones múltiples

El sargazo también formó parte de los temas abordados durante el encuentro, debido a su impacto sobre las playas y, por consiguiente, sobre la actividad turística.

Lendor explicó que se trata de una realidad que afecta a República Dominicana y a los demás países del Caribe y que, ante las proyecciones relacionadas con el cambio climático, requiere respuestas coordinadas a nivel regional.

En ese sentido, se han desarrollado intercambios con otros países, incluyendo México y Jamaica, y con asociaciones hoteleras del Caribe para compartir experiencias y buscar soluciones.

La ejecutiva señaló que probablemente no habrá una única respuesta al problema, sino que será necesario combinar diferentes alternativas.

Entre las estrategias mencionadas figuran las barreras de contención, la utilización de doble barrera y, especialmente, aumentar la capacidad de recolección en el mar para impedir que grandes cantidades de sargazo lleguen a la costa.

La protección de la arena constituye una prioridad, por lo que la recogida en tierra debería reducirse en la medida de lo posible.

También se trabaja en la búsqueda de usos productivos para el sargazo. Investigaciones nacionales y experiencias internacionales han explorado su utilización como materia prima para biofertilizantes, biomasa, materiales de construcción y productos de la industria cosmética.

Uno de los principales retos, sin embargo, es lograr que esos usos sean económicamente viables.

Expo Asonahores incorpora tecnología para generar negocios

La firma del acuerdo tuvo lugar durante una edición de Expo Asonahores que también incorporó nuevas herramientas tecnológicas para facilitar la interacción entre hoteles, empresas y visitantes.

Lendor explicó que la exposición alcanzó 5,000 participantes registrados hasta la noche anterior al cierre, frente a los aproximadamente 4,000 visitantes con que concluyó la edición anterior.

La feria contó además con más de 300 espacios de exhibición y una redistribución del área disponible, acompañada de nuevas soluciones digitales.

Entre ellas se encuentra un sistema de códigos QR con mayor cantidad de información, que permite acceder a datos sobre empresas, stands y participantes, además de facilitar el registro y la utilización de pases digitales.

La plataforma también permite a los hoteles conocer previamente cuáles empresas participan en la exposición, filtrar suplidores por industria y coordinar reuniones de acuerdo con sus necesidades.

Para Asonahores, esta experiencia representa un paso hacia una feria cada vez más orientada a facilitar conexiones comerciales y generar oportunidades de negocios.

Una hoja de ruta para profundizar la relación

El acuerdo entre Asonahores y la AIRD plantea así una agenda que combina crecimiento económico, producción nacional y sostenibilidad.

La intención de ambas organizaciones es utilizar la alianza para conocer mejor la relación comercial existente entre turismo e industria, identificar las oportunidades que todavía no están siendo aprovechadas y trabajar sobre las condiciones necesarias para ampliar la participación de empresas dominicanas.

Para Lendor y Pujols, el desafío ahora es convertir la alianza en acciones concretas que permitan que el crecimiento turístico tenga un impacto cada vez mayor sobre la producción nacional, la generación de empleos, la competitividad empresarial y la sostenibilidad del país.

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