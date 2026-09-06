Mescyt otorgará 4,000 becas de inglés para fortalecer el sector turístico dominicano

Rafael Santos, ministro del Mescyt. ( CORTESÍA DE LA MESCYT )

El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) anunció el otorgamiento de 4,000 nuevas becas de formación en inglés para colaboradores del sector turístico, como parte de una estrategia orientada a fortalecer las competencias del talento humano y responder a las necesidades de la industria hotelera dominicana.

El anuncio fue realizado durante la feria turística organizada por la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) en BlueMall Punta Cana, donde participaron representantes del sector empresarial y turístico, entre ellos el presidente de la Asociación de Hoteles del Este, Ernesto Veloz, y la vicepresidenta ejecutiva de Asonahores, Ángela Henríquez.

El ministro del Mescyt, Rafael Santos, destacó el interés mostrado por los trabajadores del sector en aprovechar las oportunidades de capacitación, particularmente el programa de inglés virtual para la empleabilidad.

"Nosotros apoyamos como Mescyt un programa de inglés virtual para la empleabilidad de los trabajadores de hoteles. La verdad es que las pocas becas que otorgamos se colocaron en menos de dos horas.

Esto nos motivó a realizar una investigación para comprobar que las becas estaban siendo aprovechadas, y recibimos un informe técnico que confirma sus buenos resultados", afirmó el ministro Santos.

Explicó que, debido a la respuesta obtenida y al impacto que representa la formación para el fortalecimiento de la principal industria turística del país, el Mescyt ampliará su apoyo mediante nuevas becas dirigidas a colaboradores del sector.

"En ese sentido, anuncio que, para fortalecer nuestra principal industria de la economía nacional, la industria hotelera y turística, vamos a entregar 2,000 becas más a Asonahores y otras 2,000 becas para ser utilizadas en otros polos turísticos que están en proceso de desarrollo", anunció.

Santos resaltó además que la capacitación debe abarcar no solo el aprendizaje de idiomas, sino también la preparación de profesionales para ocupar posiciones de liderazgo dentro de la industria turística.

"Me comprometo a apoyar la formación gerencial para que la industria turística y hotelera dominicana pueda comenzar a dominicanizar los mandos altos y los mandos medios", expresó.

El funcionario sostuvo que el crecimiento sostenido del turismo debe estar acompañado por una mayor profesionalización del talento nacional, de manera que los dominicanos puedan aprovechar las oportunidades que genera la expansión de la industria.

Valoración positiva

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/06/whatsapp-image-2026-09-06-at-112411-am-1-879313f3.jpeg Ernesto Veloz, Aguie Lendor y Rafael Santos.

Por su parte, representantes de Asonahores valoraron el respaldo del Mescyt y consideraron que la ampliación del programa de becas tendrá un impacto significativo en la preparación de los colaboradores del sector.

La vicepresidenta ejecutiva de Asonahores, Ángela Henríquez, agradeció el respaldo del ministro Santos y destacó la importancia de continuar fortaleciendo las capacidades de los trabajadores dominicanos.

"El contar con estas becas, con 2,000 becas adicionales para llegar a 4,000 a nivel nacional, se va a sentir en el impacto. Es una diferencia importante", expresó Henríquez.

La ejecutiva señaló que el fortalecimiento del idioma inglés es particularmente relevante debido al peso que tiene Estados Unidos como principal mercado emisor de turistas hacia República Dominicana.

"Nuestro principal país emisor es Estados Unidos y necesitamos seguir fortaleciendo las capacidades de nuestros colaboradores. La industria turística, principal motor de la economía, va a crecer, pero para crecer necesita hacerlo de la mano del talento dominicano", manifestó.

Agradecimiento

Henríquez insistió en la necesidad de continuar apostando por la formación del capital humano nacional.

"Debemos seguir apostando a los dominicanos, profesionalizarlos y tecnificarlos. Así que gracias, ministro. Con nosotros siempre pueden contar", afirmó.

Asimismo, el presidente de la Asociación de Hoteles del Este, Ernesto Veloz, resaltó el éxito de la feria y la participación de empresas y visitantes, al tiempo que destacó la importancia del respaldo institucional para continuar desarrollando el talento humano que requiere el turismo.

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