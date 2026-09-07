Aeropuerto de Punta Cana recibe reconocimientos en accesibilidad, servicio y experiencia de pasajero

El Aeropuerto de Punta Cana recibió nuevos reconocimientos internacionales por sus avances en accesibilidad, experiencia del pasajero y calidad del servicio, entre ellos la Acreditación Nivel 1 en Accesibilidad otorgada por Airports Council International World (ACI World).

La acreditación, otorgada bajo los lineamientos de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD por sus siglas en inglés), la resolución adoptada por la Asamblea General de ACI World de 2019 y las mejores prácticas y recomendaciones internacionales, reconoce la estrategia, las políticas y las primeras iniciativas implementadas por el aeropuerto para avanzar en materia de accesibilidad.

De acuerdo a un comunicado de prensa, este reconocimiento fue entregado en una ceremonia en la que el Aeropuerto de Punta Cana también sumó nuevos hitos a su trayectoria.

Durante el encuentro, recibió la estatuilla como Mejor Aeropuerto de Latinoamérica y el Caribe en la categoría de 5 a 15 millones de pasajeros. Es la novena estatuilla en dicha categoría.

Compromiso con accesibilidad

Además, el aeropuerto fue reconocido por segundo año consecutivo con la Acreditación Nivel 3 en Customer Experience, que distingue los avances y buenas prácticas orientados a fortalecer la experiencia de los pasajeros y elevar continuamente los estándares de servicio.

Estos reconocimientos reflejan la evolución continua del Aeropuerto de Punta Cana hacia una operación donde la atención es cada vez más accesible e inclusiva.

Asimismo, reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo iniciativas que respondan a las necesidades de sus pasajeros y hagan de su paso por el aeropuerto una experiencia más cómoda, autónoma y segura.

Sobre el aeropuerto

El Aeropuerto de Punta Cana (PUJ) fue inaugurado en 1983. Es el primer aeródromo privado de uso comercial internacional del mundo y el de mayor tráfico y conectividad de la República Dominicana y el Caribe. Conecta a 81 aeropuertos internacionales en 26 países y moviliza alrededor de ocho millones de pasajeros al año.