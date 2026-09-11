Turismo entrega equipos a tres centros de formación de Ciudad Colonial

El ministro de Turismo hace entrega de entrega equipos a tres centros de formación de Ciudad Colonial. ( CEDIDA POR EL MINISTERIO DE TURISMO )

El ministro de Turismo, David Collado, entregó equipos tecnológicos, audiovisuales, herramientas y mobiliario a tres centros de formación técnica de Ciudad Colonial, como parte de un plan que busca mejorar la preparación de jóvenes y sus oportunidades de inserción laboral.

Los beneficiados son el Centro de Formación en Hostelería y Turismo de la Asociación de Ayuda a las Familias (ADAF), la Escuela Taller de Santo Domingo del Ministerio de Trabajo y el Centro Tecnológico Cardenal López Rodríguez (Centro Colonial), de la Fundación San Valero.

Durante el acto, Collado informó que la inversión en los equipos entregados supera los cinco millones de pesos y forma parte del programa del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que se ejecuta en Ciudad Colonial.

"La capacitación está dentro de la estrategia de desarrollo que tenemos en el Ministerio de Turismo y da una visión integral de lo que está sucediendo en Ciudad Colonial y como un hecho histórico sin precedentes", afirmó Collado.

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Los equipos incluyen tecnología y recursos audiovisuales, licencias informáticas, mobiliario para aulas y cocinas, además de herramientas para talleres de carpintería, ebanistería, plomería y herrería y equipos de protección para las actividades formativas.

Más de 800 jóvenes

Amín Abel Santos, coordinador general de la Unidad Coordinadora del Programa Integral de Desarrollo Turístico y Urbano de la Ciudad Colonial (Pidtuccsd), explicó que la iniciativa busca fortalecer las capacidades de los centros para que los jóvenes puedan incorporarse a las actividades económicas de la zona.

"Esto forma parte del componente de desarrollo de economías locales que se lleva desde el programa y tiene como meta capacitar a más de 800 jóvenes", indicó Amin Abel.

ADAF está orientada a la formación en hostelería, gastronomía y servicios turísticos; la Escuela Taller de Santo Domingo ofrece programas relacionados con construcción, mantenimiento y oficios tradicionales, mientras que el Centro Tecnológico Cardenal López Rodríguez concentra su oferta en administración de empresas, contabilidad, idiomas y tecnología.

Fortalecimiento de la formación técnica

El plan forma parte de las acciones de fortalecimiento de las escuelas técnicas y de oficios de Ciudad Colonial, con el propósito de mejorar la calidad de la formación y ampliar las oportunidades de empleo vinculadas al turismo y a las economías locales.

Durante el acto, representantes de los tres centros agradecieron el aporte y destacaron que los equipos permitirán reforzar la formación con la que preparan a los jóvenes para incorporarse a la vida productiva.